Коллаген, ботокс, гиалуроновая кислота: как омолаживать кожу и с какого возраста стоит использовать

После достижения 25 лет в человеческой коже происходит замедление механизма деления клеток, что ослабляет способность удерживать влагу, ускоряет процесс старения. Возрастные изменения кожи можно замедлить. Специалисты рекомендуют не только правильно питаться, следить за здоровьем, но и использовать достижения в области косметологии.

Коллаген

Этот компонент является соединительным белком и находится в коже. Коллаген защищает её от раннего старения. С каждым годом доля этого вещества в клетках человека уменьшается. Кожа становится не такой упругой, выглядит дряблой, ухудшается её тонус.

Косметические средства, содержащие коллаген, или подкожное введение вещества, помогут восполнить его запасы в организме.

Применяют 3 вида коллагена, получаемых из разных источников:

растительного происхождения – из водорослей;

животной природы – из хрящей крупного рогатого скота;

морской – из хребтов рыб.

Коллаген на основе водорослей и рыбных хребтов используют чаще, поскольку он не вызывает аллергии. Процедуры с коллагеном не рекомендуется делать раньше 25 лет.

Ботокс

Этот препарат относится к нейротоксинам группы А. Вещество вводится подкожно, нарушает передачу импульса между мышцами и нервными окончаниями. Процедура приводит к неподвижности лицевые мышцы и разглаживанию морщины. Не рекомендуется делать инъекции в возрасте моложе 25 лет.

Уколы ботокса избавят от следующих типов морщин:

горизонтальные, находящиеся на лбу;

вертикальные – обычно располагаются над переносицей;

«гусиные лапки», которые бывают в уголках глаз;

носогубные складки по углам губ;

продольные, расположенные на шее.

Ботокс начинает действовать в течение двух недель. Проводить процедуру желательно 3–4 раза в год.

Гиалуроновая кислота

Это вещество организм синтезирует самостоятельно, но с годами его выработка уменьшается, что приводит к увяданию кожи. Восполнить недостаток поможет процедура биоревитализации. Гелеобразный косметический материал на основе гиалуроновой кислоты вводят подкожно. Инъекция оказывает влияние на восстановление клеток кожи.

Процедура необходима, когда требуется:

устранить пигментные пятна;

восстановить упругость кожных покровов;

разгладить морщины;

устранить дряблость, избавиться от сухости.

Уколы гиалуроновой кислоты начинают делать после 25–28 лет, когда на лице появляются признаки увядания.

Чтобы затормозить старение кожи, её необходимо регулярно питать, увлажнять косметическими средствами и придерживаться здорового образа жизни.