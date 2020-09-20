Коллаген, ботокс, гиалуроновая кислота: как омолаживать кожу и с какого возраста стоит использовать

После достижения 25 лет в человеческой коже происходит замедление механизма деления клеток, что ослабляет способность удерживать влагу, ускоряет процесс старения. Возрастные изменения кожи можно замедлить. Специалисты рекомендуют не только правильно питаться, следить за здоровьем, но и использовать достижения в области косметологии.
Коллаген
Этот компонент является соединительным белком и находится в коже. Коллаген защищает её от раннего старения. С каждым годом доля этого вещества в клетках человека уменьшается. Кожа становится не такой упругой, выглядит дряблой, ухудшается её тонус.
Косметические средства, содержащие коллаген, или подкожное введение вещества, помогут восполнить его запасы в организме.
Применяют 3 вида коллагена, получаемых из разных источников:
- растительного происхождения – из водорослей;
- животной природы – из хрящей крупного рогатого скота;
- морской – из хребтов рыб.
Коллаген на основе водорослей и рыбных хребтов используют чаще, поскольку он не вызывает аллергии. Процедуры с коллагеном не рекомендуется делать раньше 25 лет.
Ботокс
Этот препарат относится к нейротоксинам группы А. Вещество вводится подкожно, нарушает передачу импульса между мышцами и нервными окончаниями. Процедура приводит к неподвижности лицевые мышцы и разглаживанию морщины. Не рекомендуется делать инъекции в возрасте моложе 25 лет.
Уколы ботокса избавят от следующих типов морщин:
- горизонтальные, находящиеся на лбу;
- вертикальные – обычно располагаются над переносицей;
- «гусиные лапки», которые бывают в уголках глаз;
- носогубные складки по углам губ;
- продольные, расположенные на шее.
Ботокс начинает действовать в течение двух недель. Проводить процедуру желательно 3–4 раза в год.
Гиалуроновая кислота
Это вещество организм синтезирует самостоятельно, но с годами его выработка уменьшается, что приводит к увяданию кожи. Восполнить недостаток поможет процедура биоревитализации. Гелеобразный косметический материал на основе гиалуроновой кислоты вводят подкожно. Инъекция оказывает влияние на восстановление клеток кожи.
Процедура необходима, когда требуется:
- устранить пигментные пятна;
- восстановить упругость кожных покровов;
- разгладить морщины;
- устранить дряблость, избавиться от сухости.
Уколы гиалуроновой кислоты начинают делать после 25–28 лет, когда на лице появляются признаки увядания.
Чтобы затормозить старение кожи, её необходимо регулярно питать, увлажнять косметическими средствами и придерживаться здорового образа жизни.
Какой метод коррекции возрастных изменений считается самым щадящим?