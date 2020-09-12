Куда пригласить девушку: самые незабываемые места для свидания

Свидание – ответственный этап, определяющий дальнейшее развитие отношений. Роль этого мероприятия исключительно важна, если молодые люди только начинают узнавать друг друга. Многие парни уже за несколько дней до свидания ломают голову над вопросом, куда отвести девушку, чтобы произвести на нее хорошее впечатление. Ситуация усложняется тем, что у всех девушек разный характер, поэтому угодить им действительно очень трудно.

Ночной клуб – заведомо плохой выбор. Громкая музыка будет сильно мешать общению, к тому же там слишком много посторонних людей. Кафе и ресторан – самые распространенные места для свиданий. Однако это очень банально, вряд ли девушку приведёт в восторг обычный поход в ближайший кафетерий. Конечно, поход в хорошее заведение – интересный вариант, но и стоит это немалых денег. Поэтому если есть желание поразить девушку, лучше рассмотреть другие места, куда можно её пригласить.

Прогулка по парку или по улицам города. Этот вариант подходит для девушек, любящих пешие прогулки. Если дама пришла на свидание на каблуках, ей, скорее всего, не понравится такая идея. После прогулки рекомендуется зайти с девушкой в кафе, чтобы восполнить запас сил и энергии и ещё немного пообщаться в непринуждённой обстановке. Кинотеатр – классический вариант места для свидания. Молодому человеку следует заранее узнать, какие фильмы обычно смотрит его девушка. Кинотеатр также подойдёт для последующих свиданий. Просмотренные фильмы послужат замечательной темой для дальнейших разговоров с девушкой. Каток, бильярд и прочие виды активного отдыха. Парень должен обязательно предупредить девушку о запланированном месте свидания, чтобы она соответствующе оделась. Лучше всего поинтересоваться заранее, какое у девушки отношение к такому времяпрепровождению. Если же она является настоящей поклонницей острых ощущений, то в этом случае можно подарить ей совместный прыжок с парашютом, прокат на воздушном шаре или картинг. Выход скрытой радости, адреналин – путь к хорошему настроению в течение всего вечера, а также к эмоциональному сближению. Галерея, музей или выставка подарят вам культурный отдых. Для культурной и интеллигентной девушки этот вариант является идеальным для первого свидания. Парню, не особо интересующемуся искусством, перед свиданием рекомендуется непременно почитать что-то по данной тематике, чтобы не ударить перед своей спутницей лицом в грязь. Океанариум, зоопарк, дельфинарий – замечательные варианты для любительницы животных. Кроме того, если девушка имеет опыт верховой езды или хотя бы большое желание учиться, можно подарить ей совместную конную прогулку. После такой прогулки не лишним будет зайти в кафе на чашечку чая или чего-нибудь покрепче. На романтичных барышень незабываемое впечатление произведёт свидание на крыше под открытым небом. Только необходимо заблаговременно позаботиться о наличии еды, места для сидения. Не лишним будет плед, чтобы уберечь девушку от холода и ветра. Прогулка на яхте по морю, на лодке по реке или по любому другому водоему. Парню следует приобрести шампанское, фрукты, шоколад или прочие лакомства, любимые девушкой. Не нужно делать ставку на экзотику – всегда есть вероятность, что у спутницы может быть аллергия.