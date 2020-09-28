Наращивание клиентской базы в социальных медиа: поэтапное продвижение в Инстаграм

Социальные медиа – это один из источников получения клиентов и деловых партнеров. Создав аккаунт в Инстаграм, юзер вынужден приложить усилия для его популяризации. Пока новички применяют сомнительные рекомендации, найденные в сети, люди с опытом доверяют более эффективным средствам. Онлайн-ресурс позволяет без риска увеличить число просмотров, количество «лайков» и друзей без риска оказаться в бане. Приятным бонусом станет доступная стоимость услуги. Заказчик самостоятельно выбирает требуемый объем работ.

Какие преимущества получает клиент

Гибкая тарифная политика и возможность получить подписчиков, исходя из различных критериев, позволит клиенту с любым бюджетом достичь поставленную цель. Исполнитель опирается на безопасные и одновременно эффективные методы работы. Клиенту не придется волноваться о временной «заморозке» аккаунта или об его удалении. Если возникают вопросы, то адресуют их круглосуточной службе поддержки.

Комплексное увеличение показателей

Повышение лояльности существующих клиентов и привлечение новых базируется на комплексном подходе. Аудиторию нужно привлечь и заинтересовать. В начале заполняют информацию о владельце аккаунта. Человек, который оказался на страничке, получает исчерпывающие сведения. Заполняют новостную ленту полезной и уникальной информацией. Не стоит наращивать аудиторию, если в аккаунте ничего нет. Решив накрутить подписчиков в Инстаграм, стоит заранее выбрать несколько показателей. Это количество:

просмотров;

комментариев;

«сердечек»;

репостов и так далее.

Чем больше разнообразных видов активности присутствует на страничке, тем лучше. Потенциальная аудитория видит, что аккаунт пользуется популярностью.

Придерживаться выбранной тематики

Аудитория голосует в пользу уникального и полезного контента в рамках выбранной тематики. Владелец аккаунта грамотно выбирает теги, актуальные материалы и различные способы его подачи. Помимо фотографий, можно и нужно загружать видео (IGTV) и сторис. Различные способы подачи охватывают большее количество людей. Еще одно требование – это наличие призыва к действию. К примеру, владельцы магазинов призывают просмотреть каталог или перейти к оформлению заказа. Грамотно проведенное продвижение позволяет вывести аккаунт в Инстаграм в топ-список, потратив на это минимум времени и средств.