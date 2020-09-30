Особенности создания стильного образа: с какими предметами гардероба сочетаются бежевые мужские брюки

Бежевые брюки сегодня актуальны как никогда. Они являются «промежуточным» вариантом между классическими штанами черного цвета и джинсами светлых тонов. Есть немало цветовых оттенков бежевого (темные и светлые, приглушенные и яркие). Благодаря такому разнообразию каждый мужчина, следящий за модой, сможет подобрать для себя брюки, которые будут сочетаться с другими предметами гардероба.

Правила сочетания

Мужские брюки бежевой расцветки могут стать отличным дополнением многих вещей: летних маек и легких футболок, рубашек (однотонных и с рисунком) с длинными и короткими рукавами. Такие штаны будут уместны при создании не только повседневного, но также праздничного или делового образа.

Бежевый является универсальным и нейтральным цветом. В отличие от яркого оттенка, он не будет раздражать и привлекать излишнее внимание. Узкие штаны – отличный молодежный вариант. А вот брюки-трубы будут неплохо смотреться и на «зрелых» мужчинах. Можно пополнить свой гардероб штанами, пошитыми из разных материалов, к примеру, из вельвета, хлопка, льна.

Бежевые брюки прекрасно сочетаются с такими вещами, как:

Рубашки персикового и песочного оттенков.

Яркие футболки приглушенных тонов.

Белые и черные рубашки.

Рубашки синего, бирюзового и голубого оттенков.

Светлые и темные футболки.

Пиджаки контрастного цвета (к примеру, черный, голубой, коричневый).

Белая спортивная обувь (если нужно создать повседневный образ).

Деловая обувь коричневых тонов.

Какой верх подобрать к бежевым брюкам

Представителям сильного пола, желающим создать деловой образ или одевающимся на важное мероприятие, стоит дополнить бежевые брюки не обычной футболкой, а стильной рубашкой (рукав может быть как длинным, так и коротким).

Какой же верх можно подобрать к мужским штанам бежевого цвета? Неплохим вариантом является бирюзовая или голубая рубашка. У многих такое мягкое сочетание оттенков вызывает ассоциацию с морем, легким бризом и пляжем.

Можно создать контраст, дополнив бежевые брюки черной футболкой или рубашкой. Необходимо освежить образ, сделать его более «светлым» и легким? Тогда лучше надеть рубашку или футболку белого цвета.

Создать нарядный и праздничный образ тоже несложно. Достаточно отыскать в своем гардеробе розовую или персиковую футболку (рубашку).

А какой же пиджак подойдет для таких штанов? Тут несколько вариантов расцветок: коричневый, бордовый, черный, синий и в тон брюкам.