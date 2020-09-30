Почему не стоит бегать за мужчиной

Так часто бывает, что молодые и неопытные девушки бросаются во все тяжкие для того, чтобы завоевать объект своего воздыхания, который, в свою очередь, не хочет отвечать взаимностью.

К несчастью, так часто бывает, что прекрасные чувства из двоих испытывает только один человек. И девушки в таких ситуациях довольно часто выкладываются на все сто, надеясь, что их усилия не пропадут даром и найдут отклик у того, кто им так симпатичен. Но, увы, это не только не происходит, даже больше, кончается в итоге тем, что попадают в руки к аферистам, альфонсам, которые просто пользуются их хорошим отношением.

Мужчины по природе своей являются охотниками, им интересно достигать успеха усилиями, а потом радоваться вознаграждению, увеличивая уверенность в себе и самооценку. Женщины же, показывая доступность, являются легкой добычей, поэтому к ним угасает в первую очередь интерес, да и еще таким не хочется помогать или проявлять инициативу. А если же они еще легко переступают через свои интересы, то не кажутся надежными, это не дает никаких гарантий о том, что она не предаст важные отношения в будущем, так же как и свои приоритеты сейчас. Да и понимание наличия зависимости подталкивает на то, чтобы воспользоваться этим. В итоге люди просто не уважают и не понимают друг друга. Девушкам кажется, что они не состоялись и из-за этих чувств, они могут отчаяться.

Самое главное знать, что любые отношения – это когда два человека делают шаги навстречу друг другу, это работа двух, а не одного. Если нет желания делать что-либо вместе, чего-то важного рядом друг с другом, то такие отношения все равно рано или поздно развалятся. В любом случае это ничем хорошим не кончится, потому стоит просто принять и отпустить человека, который не проявляет к вам никакого интереса.

Так что же делать, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось? Как войти в общество тех, кто не прикладывает никаких усилий для того, чтобы кому-то нравиться?

Как говорил величайший человек Дейл Карнеги – если вы хотите заставить человека что-то сделать, нужно, чтобы он сам этого захотел. Хочется внимания, чтобы интересовались – значит нужно стать интересной. Заниматься классными хобби, ходить в те же места, что и избранник, проявлять нейтральную ответную реакцию, но при этом совсем чуть-чуть показывать свою заинтересованность, главное, чтобы будущий партнер понял, что его вниманием дорожат.

Ни в коем случае не отказываться от совместных походов в кино, кафе или простых прогулок. Важно просто предоставлять возможность поухаживать за собой, принимать и поддерживать человека. И тогда всё получится.

А часто ли вы думаете, что тратите время на недостойных людей?