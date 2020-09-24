Почему нужно носить бюстгальтер

Бюстгальтер — это такая вещь, которая очень красива, но, тем не менее, ее очень хочется снять. Женщины далеко не всегда понимают, что, мечтая о нем с юности, они обрекают себя на постоянное ношение этого предмета одежды лет на 60, как минимум.

Если первые бюстгальтеры можно отнести к временам Клеопатры, когда носили утягивающие ленты, чтобы грудь сильно не вырастала, то потом появились корсеты, которые были популярны в Средневековье. Первый настоящий лифчик появился на заре 1900 года, и его усовершенствования идут до сих пор.

Для чего все-таки носят бюстгальтер:

Из эстетических соображений, чтобы скрыть грудь под прозрачной одеждой;

Для того чтобы красиво оформить грудь, например, приподнять;

Некоторые модели утягивают грудь, другие чуть визуально увеличивают, словом корректируют не только форму, но и размер;

Лифчик защищает грудь от травм. Он позволяет железам не трястись при занятии спортом, особенно, если он активный;

Чтобы грудь не теряла форму, если размер большой, а железы отвисают со временем;

Для беременных, кормящих мам, он служит защитой от протечек молока, выпускают даже специальные накладки на грудь, которые легко поместить внутрь чашечки;

В жаркое время года в бюстгальтере тело меньше потеет, если он подобран из правильного материала.

Словом, это не просто красивая, но и полезная вещь. Однако носить его надо не более 8 часов в день и нельзя в нем спать. Некоторые врачи дают указания спать именно с бюстгальтере, но тут нужно просто подобрать модель без косточек и из хлопка.

Врачи не рекомендуют полностью отказываться от лифчика, потому что это может привести к мастопатии и нагрузке на мышцы груди. Однако и носить его постоянно тоже не стоит, сдавливание тканей может привести к новообразованию.

Какие правила подбора аксессуара:

Не стоить носить постоянно модели из синтетики, в парниковом эффекте тело не дышит;

Нельзя выбирать слишком тесные модели и неправильно сидящие. Это приводит к застою лимфы;

Бюстгальтер без бретелек наносит удар на лимфатические узлы из-за того, что весь вес груди ложится на пояс лифчика;

Чем больше грудь, тем шире должна быть лямка;

Грудь должна быть поддержана, а не сдавлена.

Так как женщины часто неправильно выбирают размер, то потом они испытывают болевые ощущения. Узнать свой размер можно, найдя разницу между объемом под грудью и объемом сантиметра по соскам. АА-11 см в разнице чисел, А-13, В – 15, С-17 и так далее.

Также стоит обратить внимание на модели. Это могут быть спортивный, пуш-ап, классический или без бретелек. Самые популярные лифчики на косточках или балконет. Также девушки любят бесшовные модели. Носить лифчик или нет, дело индивидуальное, но в любом случае не стоит делать это постоянно. Дайте телу отдохнуть.