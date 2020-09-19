Почему постоянно хочется есть, и как с этим бороться

Ощущение постоянного чувства голода – распространенное явление среди людей. Чаще всего связано это с различными переживаниями и желанием организма заесть стресс. Помимо этого нездоровый аппетит может свидетельствовать о наличии некоторых заболеваний.

Среди болезней, которые провоцируют повышенный аппетит, можно выделить:

гипогликемия – заболевание, при котором уровень сахара ниже нормы, что вызывает желание лишний раз что-то съесть;

диабет – заболевание с повышенным содержанием сахара, при котором глюкоза не правильно усваивается организмом, что также вызывает повышенный аппетит.

Еще одной распространенной причиной повышенного аппетита является диета, при которой женщины, пытаясь похудеть, через некоторое время возвращаются к привычному рациону. Организм, недополучавший определенное время калорий, пытается восполнить их недостаток, что вызывает повышенный аппетит.

Повышенный аппетит может развиться из-за неправильного питания. Не каждый имеет возможность полноценно пообедать полезными блюдами. Из-за загруженного графика работы некоторые зачастую перекусывают фаст-фудами, что со временем вызывает нарушение обмена веществ и повышение веса.

Некоторые продукты, которые порой употребляют в качестве перекуса, тоже вызывают повышение аппетита. К ним относят сладкие газированные напитки, различные снеки, такие, как чипсы и орешки, шоколад и различные мучные изделия. При употреблении таких продуктов в организме резко повышается уровень сахара в крови, что непременно в скорости вызывает появление чувства голода.

Учеными доказано, что большую роль в правильном питании играет наличие плотного завтрака. Люди, которые имеют возможность полноценно позавтракать, испытывают меньшее чувство голода в течение дня. Сахар в крови после завтрака имеет нормальный уровень в течение всего дня. Полезнее всего будет употребление на завтрак сложных углеводов, которые имеют длительный период расщепления в организме. Это могут быть злаковые каши, овощи в сыром или отварном виде, или бобовые.

Многие поедают горы пищи с целью отвлечения своих проблем. С задачей победить это может помочь встреча с психотерапевтом, который подскажет, как можно заменить заедание проблем другими методами.

Для того чтобы уменьшить порцию пищи, рекомендуется перед приемом еды минут за 10 выпить стакан воды. Также можно поступить при внезапно разыгравшемся аппетите, если трапеза не входила в ближайшие планы.