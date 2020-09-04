Подбор очков по форме лица: как выбрать оправу самостоятельно

Для людей со слабым зрением очки являются очень важным аксессуаром. Но очень важно подобрать не только линзы, чтобы лучше видеть, но и форму самих очков, чтобы очки подходили к форме лица и общему облику человека.

Существуют различные формы этого аксессуара, из которых обязательно удастся выбрать подходящие для конкретного человека.

Какую оправу лучше подобрать к овальному лицу

Овал считается самой идеальной формой для любого типа очков – к нему подойдут любые модели. Наиболее подходящими для овального лица считаются прямоугольные оправы или очки-«кошки», которые прекрасно подчеркнут скулы.

Людям с таким типом лица рекомендовано не приобретать широкие оправы – они будут зрительно увеличивать его.

Какие очки выбрать для круглого лица

Для круглого лица характерны круглые полные щечки и такой же подбородок. Поэтому с помощью очков следует визуально вытянуть лицо и подчеркнуть область глаз. Для этой цели следует использовать оправы прямоугольного или квадратного типа с широкими дужками. И лучше не приобретать очки круглой формы.

Оправы для очков для квадратного лица

Для такого типа лица характерны выпуклые скулы и достаточной ширины лоб. Поэтому лучшая форма оправ для квадратного лица – овальная или круглая, она будет визуально вытягивать лицо. Также лучше подбирать оправы темных тонов или цветные, они должны находиться на уровне глаз.

К квадратному типу лица не подойдут очки прямоугольной или квадратной формы.

Оправы для треугольного типа лица

Такое лицо слегка похоже на сердечко – с широким лбом и острым подбородком. Очки в этом случае должны помогать визуально, выравнивать верх и низ лица. Поэтому для такого типа следует подбирать округлые оправы или очки — «кошки» с тонкими ободками.

И ни в коем случае с таким типом лица нельзя носить крупные и тяжеловесные очки с цветными оправами.

Как подобрать оправу для прямоугольных лиц

Такое лицо – слишком вытянуто по сравнению с другими типами, с квадратным подбородком и слегка удлиненным носиком. Подбирая очки для такого типа лица, нужно постараться максимально сгладить угловатые черты и сделать их более смягченными.

Поэтому для такого типа лица подойдут квадратные очки, на висках которых могут быть оригинальные аксессуары. А если перемычка на таких очках расположена достаточно низко, то можно скрыть длинноватый нос.

Очки для ромбовидного типа лица

Для такого типа характерны следующие черты: неширокий лоб, широкие скулы и узковатый подбородок. А с помощью правильно подобранных очков можно зрительно изменить такое лицо, делая его более пропорциональным.

Поэтому стоит приобрести закругленные очки или авиаторы.