Помолвочное кольцо: как его носить до и после свадьбы

Кольцо на помолвку дарить не обязательно, но все чаще женихи устраивают для своей избранницы романтический ужин и преподносят его как доказательство серьезности намерений. Помолвочное кольцо – не просто украшение, девушки принимают его и надевают, если отвечают взаимностью и согласны связать жизнь с дарителем. А что дальше? Как носить кольцо?

На каком пальце носить невесте?

По сложившейся традиции помолвочное кольцо носят на безымянном пальце. В странах постсоветского пространства его надевают на правую руку, как и обручальное кольцо после свадьбы. В европейской культуре и в Америке такие украшения принято носить на безымянном пальце левой руки.

Есть рекомендации, есть устоявшаяся практика, но четких правил на этот счет нет. Поэтому некоторые невесты носят его на среднем пальце, вместо кулона или хранят как реликвию.

День свадьбы

Наступил долгожданный день свадьбы: как быть с помолвочным кольцом? Снять или оставить? Опять же, по усмотрению невесты. Но безымянный палец в этот день должен быть свободен, потому что именно на него жених наденет обручальное кольцо.

Согласно свадебному этикету, помолвочное украшение девушка переодевает с безымянного на средний палец. После бракосочетания она сможет его переодеть, как и раньше, и носить два кольца. Некоторые молодожены обращаются к ювелиру и спаивают помолвочное и обручальное кольца, как символ единства и крепости новой семьи.

Но есть и другая традиция. Молодая жена надевает кольцо, подаренное на помолвку, на левую руку – на безымянный палец. А обручальное занимает постоянное место на правой руке. Смысл такого расположения украшений в том, что окольцованными оказываются обе любовные артерии.

Советы и приметы

От пожилых женщин часто можно услышать, что кольцо, подаренное на помолвку, невеста носит до свадьбы. В день бракосочетания она его снимает и никогда больше не надевает. Это украшение становится реликвией, которая будет передаваться из поколения в поколение. Отец передаст его сыну, чтобы тот вручил своей невесте. И дальше по роду.

Есть и другая примета, согласно которой парное ношение символизирует крепкие брачные узы. Поэтому помолвочное и обручальное украшения носят в паре, на безымянном пальце. Помолвочное надевают первым.

И все же окончательный вариант остается за обладательницей украшения. Она вправе выбирать вариант ношения. Если оно красиво смотрится в паре с обручальным или на другой руке, то почему бы и не надеть? Ведь приметы приметами, но эстетика тоже имеет значение.