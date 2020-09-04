Пора съезжать от родителей: когда есть смысл искать собственное жилье

Период патриархальных семей остался позади, хотя в традиционном обществе люди продолжают жить большими семьями. От этого все члены такого семейства получают выгоду. Например, женщины занимаются домашним хозяйством и воспитывают детей, а мужчины – работают и обеспечивают семью финансово. Старшие всегда присмотрят за младшими и подскажут молодым супругам, как лучше поступить в той или иной ситуации. Подобные патриархальные семьи существуют в Индии, на Бали, в Албании и других государствах.

Есть и минусы такого совместного проживания. Во-первых, конфликты, недоговоренность, которые вызваны недовольством того или иного члена семьи. Во-вторых, старшие женщины могут свалить большую часть работы на молодых. В-третьих, молодые муж и жена не могут побыть наедине, насладиться обществом друг друга. Поэтому строить семейную жизнь надо отдельно от родителей супругов по мужской и женской линии.

Зачем молодой семье свое пространство?

На Бали и на Шри-Ланке в больших патриархальных семьях все живут вроде вместе, но при этом отдельно. На общей территории стоят отдельные дома, в которых проживают родители, в другом молодая семья, в третьем – еще одна. У них общий двор и столовая, дети играют рядом. Иногда все члены таких семейств собираются на общие обеды и ужины.

Таким образом, семьи живут вполне самостоятельно, никто не заставляет их принимать участие в общих мероприятиях или работе. Если кто-то хочет побыть дома, там и остается.

В странах постсоветского пространства ситуация другая. Вопрос с жильем является одним из самых острых. Не все молодые семьи снимают отдельную квартиру, живя с родителями мужа или жены. Это круглосуточное пребывание на маленькой кухне, ванной, отсутствие личного пространства. Молодые люди не всегда имеют возможность побыть вдвоем, поэтому им нужен свой угол.

Жизнь вместе с родителями супругов: аргументы «за»

Можно попробовать организовать совместное проживание с мамой и папой мужа или жены, если они взрослые и зрелые личности, живущие своими жизнями. В этом случае они не будут лезть в семейную жизнь молодоженов, поскольку будут заняты своими делами.

Другие факторы:

Родители сторонники священного писания, следуя его принципам и словам.

Дети уважают старших и прислушиваются к ним.

Отношения между молодоженами гармоничные и они не находятся на этапе кризиса.

Молодые супруги не жалуются родителям, если у них возникли сложности.

Есть свое личное пространство, где дети смогут делать все, что им нравится.

В этом случае в семье будет царить взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка.

Причины, когда молодожены должны переехать

Родители не приняли вторую половину своего ребенка. Это будет всегда провоцировать конфликты, ссоры.

Мама и папа избранника/избранницы психологически незрелые личности, способные обижаться на своих детей, шантажировать их, читать нотации, бесцеремонно вмешиваться в их семейную жизнь.

Разные взгляды на жизнь, которые радикально отличаются.

Старшие ведут неправильный образ жизни – курят дома, ругаются матом, перемывают кости, выпивают.

Родители вмешиваются в процесс воспитания детей, которые со временем появляются у пары.

Существует сильная привязанность родителей к взрослым детям, поэтому не способны их отпустить, стараются все время контролировать и читать нотации.

В этих и подобных ситуациях молодоженам лучше сразу подыскать себе квартиру, чтобы брак не распался в первый год семейной жизни.