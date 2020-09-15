Правила поведения в театре: как не упасть лицом в грязь

Ещё совсем недавно поход в театр считался самым грандиозным событием. Для того, чтобы посетить культурное заведение, нужно было специально выбрать гардероб и знать правила поведения. Сейчас люди более свободно относятся к походу в театр.

Вполне могут надеть джинсы и более простую одежду. Но культурный человек будет придерживаться правил этикета даже в тех случаях, когда общество относится к соблюдению таких правил более лояльно.

Для тех, кто желает иметь достойный вид, стоит напомнить правила поведения в театре.

Важно приехать не под самое начало, а заблаговременно. Среднее время – 20-30 минут. Это позволит спокойно привести себя в порядок, познакомиться с программой. При желании можно заглянуть в буфет, туалет или приобрести бинокль. А ещё удобно занять место в зале, чтобы никому не мешать. Если говорить о гардеробе, то он не должен быть случайным. Даже если нет возможности переодеться в вечернее платье или костюм, то можно предусмотрительно захватить с собой такие элементы, как брошь, шарфик или шаль, которые предадут общему облику ощущение изысканности и праздника. Ведь на самом деле приобщение к искусству – это праздник. Некоторые мужчины и женщины считают, что парфюм в этом случае также должен быть нарядным. Но это вовсе не значит, что от него должны задыхаться все окружающие. Резкие или слишком сладкие запахи могут вызывать негативную реакцию у соседей. И если следовать этикету, то духи и туалетная вода должны быть легкими и ненавязчивыми. Стоит думать не только о собственном удобстве, но и том, что сзади сидящие люди хотели бы видеть сцену, а не красивую причёску зрителя, расположенного спереди. Внимание следует уделить не только наряду, но и обуви. Конечно, если погода хорошая, то обувь останется чистой. А вот когда на улице дождь, грязь или снег, то можно взять запасную пару, чтобы переобуться и чувствовать себя на все сто процентов. Поскольку в театре приходится довольно близко контактировать с людьми, то важно позаботиться о свежем дыхании. В этом случае поможет жвачка или мятная конфета. Не нужно кричать, шуметь или хамить. В доме творчества и музы должна быть тишина. Здесь люди наслаждаются искусством. Мужчина должен уступить место и пропускать женщин вперёд. И, стоит заметить, что так поступать нужно не только в театре.