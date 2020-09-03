Реалити-шоу «Дом-2»: каковы причины такой огромной популярности телепроекта

«Дом-2» вполне заслужил звание «проекта-долгожителя». Ведь он выходит в эфир с 2004 года. Миллионы зрителей наблюдают за тем, как участники строят отношения под прицелами камер. «Построй свою любовь» – так звучит слоган телепроекта. Но по-настоящему трогательные и романтичные сцены – большая редкость. Хотя на рейтингах это никак не отражается: они по-прежнему высокие. Дом-2 свежие серии можно посмотреть на сайте dom2-hd.su.

Причины бешеной популярности

У проекта «Дом-2» большое количество не только поклонников, но и противников. И последние никак не могут понять, в чем именно кроется секрет успешности передачи. Эксперты в области психологии выделяют несколько причин, по которым «Дом-2» так востребован зрителями:

Создатели этого шоу играют на людских инстинктах. Один из них – обычное любопытство. Зрители получают возможность «подсматривать» за тем, как живут другие люди. У них появляются свои любимчики, на которых хочется равняться, и те, кто вызывает раздражение.

На телестройке затрагиваются «вечные» темы: измены, настоящая дружба, тайны прошлого, карьера. Это позволяет поддерживать интерес к программе. Зрители понимают, что участники – такие же люди, попадающие в неприятные истории и сталкивающиеся с разными проблемами. Те жители «Дома-2», которые не вызывают у публики никаких эмоций, долго на проекте не задерживаются. И вины организаторов в этом нет. Ведь их задача состоит в подборе ярких и интересных героев.

Удерживаться на плаву «Дому-2» позволяет интрига. Создать ее совсем несложно. Обычно в ход идут грязные сплетни, непроверенные слухи, недоговоренности и иные факторы. Участники начинают ссориться, испытывать недоверие друг к другу. И за всем этим зрителям интересно наблюдать.

Использование сцен насилия

Одной из причин просмотра таких реалити-шоу как «Дом-2» психологи называют подавленную агрессию. Например, гражданин, который в обычной жизни не может выпустить накопившийся пар, смотрит эту передачу. Когда он видит, как молодой человек поднимает руку на свою избранницу, то подсознательно ставит себя на его место. В итоге участник проекта реализует скрытые желания телезрителя, который получает определенную разрядку.

Поклонниками «Дома-2» также становятся люди, испытывающие недостаток эмоций в реальной жизни. Их будни и выходные скучны и однообразны. А выпуски шоу становятся своеобразной «подпиткой». Ведь там постоянно происходит что-то интересное: кто-то устраивает свидание, кто-то решается совершить прыжок с парашютом.