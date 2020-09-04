Роль любовницы: преимущества положения

Женщины становятся любовницами женатых мужчин по разным причинам. Кто-то влюбляется, кто-то пылает страстью, кто-то делает это продуманно и сознательно. В последнем случае, барышни просто не хотят выходить замуж, им нужен любовник и желательно богатый, который будет оплачивать счета, покупки и дарить драгоценности. Роль любовницы имеет для современных женщин множество преимуществ, поэтому дамы и готовы играть на вторых ролях, получая больше, чем официальные жены.

Новизна и свежесть в отношениях

Любовники, каждый раз встречаясь, пылают страстью друг к другу. Для них такие романтические свидания в радость, приносят счастье и желание подольше оставаться вместе. Женатый мужчина подсознательно чувствует вину, поэтому постоянно разными способами стимулирует чувства партнерши. Он дарит ей цветы, подарки, одаривает комплиментами, приглашает в разные места – кафе, бары, рестораны, а также организовывает совместный отпуск.

Период цветов и конфет никогда не переходит в семейно-строительный

Мужчина-любовник приходит только тогда, когда ему на самом деле хочется увидеть свою пассию. Из-за этого возникает ощущение, что конфетно-букетный период длится все время. Благодаря чему женщина ощущает себя любимой, желанной, наслаждаясь преимуществами роли любовницы.

Барышни остаются независимыми и свободными от обязательств

Любовницами часто становятся женщины, которые постоянно заняты работой, строят карьеру, откладывая замужество на потом. Командировки, засиживания на работе, отсутствие дома не нравятся большинству мужчинам, но только не любовникам. Они не только не ограничивают свою даму в работе, но и не упрекают ее тем, что она не готовит, не убирает дома, не уделяет им внимание.

Любовница не сообщает своему мужчине, где и с кем находится, когда приходит домой, что есть, в чем спит. Она сохраняет неприкосновенность личного пространства и полную независимость.

При этом барышни могут активно искать подходящего кандидата на роль мужа. Если достойный вариант появиться, тогда она сможет легко прекратить свободные отношения. Упреки могут быть, но незначительные. Точно будут отсутствовать обвинения в неверности, деление имущества и судебные разбирательства, которые нередко сопровождают развод.

Нет бытовухи

Из-за неустроенности быта распадаются браки, и мужья/жены уходят из семьи. Любовнице не надо стирать, готовить, убирать, покупать продукты, ходить в магазины, ездить к маме партнера на выходные. Одновременно с этим нужно успевать работать, воспитывать детей, проверять уроки.

Любовницы от подобных сложностей повседневной жизни избавлены. Они самостоятельно оплачивают счета, сами решают брать ипотеку или кредит. Если возникнут финансовые сложности, тогда любовник окажет помощь.

Всегда есть время на интимную близость

Мужья часто заняты на работе или другими делами, из-за чего постоянно устают и не находят время на выполнение мужских обязанностей. С любовницей все не так. Встречи происходят время от времени, поэтому мужчина пылает от страсти. Скрытность только усиливает тягу и взаимный интерес.

Неудачное замужество

Женщины, которые уже побывали в браке, не стремятся туда больше. Им достаточно ошибок, вот они и находятся в свободном союзе, который не омрачается склоками дома, проблемами со свекровью, планированием бюджета.