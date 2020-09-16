Седые волосы на голове – что с ними делать и как от них избавиться без окрашивания

Появление седины в волосах говорит о том, что приближается старость. Но во многих странах появление седых волос считается признаком мудрости и появившегося жизненного опыта. Но многие красавицы появление седых волос воспринимают как трагедию и всяческими способами пытаются от них избавиться.

Почему появляется седина

Седые волосы – это такие волосы, в которых отсутствует пигмент меланин. Причем у женщин с темной пигментацией кожных покровов седина появляется гораздо позже, чем у светлокожих девушек.

Причины появления седины:

У светловолосых девушек седые волосы практически не заметны, в отличие от брюнеток. А время появления седых волос зависит от национальности, а также от образа жизни людей. Представители европейской национальности начинают седеть раньше, чем афроамериканцы. При этом у европейцев первые седые волосы могут появляться уже после 30 лет, у афроамериканцев – примерно к 50 годам, а индейцы седеют только в 70 лет. Причем, замечено что те люди. Которые сидят на постоянных диетах, не получают достаточное количество витаминов, начинают седеть гораздо раньше остальных групп населения. Раньше появляется седина у тех, кто постоянно попадает в стрессовые ситуации или нервничают чаще других. Это прежде всего относится к тем, кто работает в сфере обслуживания. Возможно также, что раннее появление седых волос заложено на генетическом уровне. Если родители рано начали седеть, то это по наследству может перейти и к их детям.

Можно ли вырывать седину

Когда седины еще мало, то многие красавицы предпочитают просто вырывать ее. Однако это бесполезно, так как на ее месте новые выросшие волосы также будут седыми.

Почему не стоит вырывать седые волосы:

В этом случае часто повреждаются фолликулы волос, в результате взамен вырванного волоса новый уже не вырастет. На месте вырванного волоса образуется микроскопическая ранка, через которую могут попадать патогенные микроорганизмы. В результате на этом месте может начинаться воспалительный процесс.

Что происходит после выдергивания седых волос

Если человек вырывает седые волосы на голове, то у него могут возникать следующие проблемы:

повышается риск возникновения дерматологических заболеваний;

вокруг вырванного волоска возникает воспаление, где могут проявляться и грибковые возбудители;

в результате у модниц могут возникать такие болезни, как себорея, перхоть или дерматит;

в конце концов тот, кто постоянно выдергивает седые волоски, может лишиться пышных волос и приобрести постоянные заболевания кожных покровов.

Если же человека раздражает седина в волосах, то лучший способ, чтобы ее не было видно, — регулярно красить волосы, чтобы седина была не видна.