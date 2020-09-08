Советы психологов, как сохранить любовь на расстоянии

Тема отношений на расстоянии разделяет людей на два лагеря – одни не верят в них, а другие убеждены, что для настоящей любви расстояние — не преграда. Причин, по которым любящие люди оказываются на расстоянии, может быть множество, но это не облегчает их состояние. Отношения на расстоянии –это сложно, ведь нет возможности дотронуться до любимого человека, обнять его, поцеловать. Но, психологи уверяют, что сохранить любовь на расстоянии возможно, и в этом вам помогут некоторые советы.

Частое общение

Для того, чтобы максимально сохранять близкие отношения, необходимо постоянное общение. Важно не упускать возможности лишний раз позвонить или написать. Рекомендуется чаще именно звонить, ведь сообщения не передают голоса и интонации. Обсуждать можно не только свои чувства и переживания, но и любые мелочи, которые происходят в жизни. Но, не рекомендуется часто обсуждать будущую встречу, потому как это усугубит тоску.

Совместные дела

Когда влюбленные живут вместе, они многие дела делают совместно. На расстоянии такое тоже возможно. Можно договориться посмотреть определенный фильм, включить его в одно время, а затем обсудить сюжет. Если есть возможность, то можно даже говорить по видеосвязи в это время. Также можно одновременно готовить ужин, общаясь по видео.

Честность

При отношениях на расстоянии может возникнуть соблазн обмануть любимого человека, ведь для этого не нужно смотреть ему в глаза. И проверить он ничего не сможет, а значит не узнает правды. Рано или поздно правда может вскрыться, и тогда отношения могут закончиться, в любви на расстоянии самое главное – это доверие. Поэтому стоит несколько раз подумать, стоит ли оно того, и есть ли смысл продолжать отношения, если хочется врать.

Помните про преимущества

В отношениях на расстоянии есть много плюсов. Вы не надоедаете друг другу, каждая встреча вызывает бурю положительных эмоций. А также нет бытовых ссор и имеется много времени на друзей и семью.

Терпение

Находясь на расстоянии, очень легко поссориться, а помириться сложнее, ведь нельзя просто подойти и обнять. Поэтому нужно максимально избегать конфликтов, и не воспринимать близко к сердцу любое слово.

Приятные сюрпризы

Расстояние не отменяет романтику и подарки. Можно заказать цветы с доставкой, или отправить почтой подарок. Важно не забывать радовать вторую половинку.

Доверие

Важно доверять своему партнеру, нельзя подозревать его в неверности, и высказывать свои подозрения. Нельзя пытаться контролировать каждый его шаг, это приведет к лишним конфликтам.

Ищите возможности для встречи

Долго сохранять чувства без встреч невозможно, поэтому важно находить возможности. Рекомендуется встречаться на нейтральной территории, чтобы один не сидел в ожидании. Также важно устанавливать конкретную дату, чтобы было ощущение определенности.

Уделите время себе

Пока любимый человек далеко, можно выделить время на себя. Это отличная возможность вспомнить про свои хобби, а еще поработать над своим внешним видом и заняться саморазвитием.

Сохранить отношения на расстоянии трудно, но возможно, если оба человека понимают, что им это нужно.