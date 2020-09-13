Свидание по-быстрому – что это такое?

Современные люди в условиях высокой занятости все чаще прибегают к оригинальным форматам знакомств. Один из популярных вариантов – спид дейтинг. Это интересный способ установления новых контактов, а главное – каждый участник такой вечеринки за минимальное время сможет пообщаться с максимальным числом потенциальных партнеров.

Спид дейтинг – формат быстрых свиданий. Проводиться такие встречи могут в уютных маленьких кафе или ночных клубах, этот момент идет на усмотрение организатора. В крупных городах быстрых свиданий проводится много, для маленьких они пока что в диковинку. За вход на вечеринку участники платят установленную стоимость, она обычно доступная.

Суть быстрых свиданий простая. В зале устанавливают небольшие столики – за них садятся потенциальные партнеры. Времени на общение дается до 10 минут, иногда вообще около 3. После этого начинается переход участников между столами. То есть девушки сидят на местах, а новые мужчины подсаживаются к ним. За вечер все участники встречи успевают познакомиться. Узнать друг о друге все необходимое за короткий период нереально, но заприметить кого-то для дальнейшего общения можно. Тем более, что психологи утверждают – мнение о новом человеке складывается буквально за пару секунд. Нахождение мужчины или женщины мечты на такой вечеринке никто не гарантирует, но как способ знакомства вариант вполне рабочий.

Как формат свиданий спид дейт появился в 1998 году. Главной фишкой была организация встреч на 5 минут, за которые участники вечеринки успевали оценить, нравится ли им определенный партнер, подходит или нет. В России есть проблема – на вечеринки женщин приходит намного меньше, чем мужчин, а заинтересованные в максимальной прибыли организаторы не следят за пропорциями. Но это не минус, а скорее нюанс, который можно учесть, да и все. Другое дело, что на некоторых вечеринках за столик к мужчине подсаживаются две девушки одновременно, а это снижает комфортность, качество знакомства.

Тайный обмен контактами на свиданиях не запрещен. Девушки при этом не спешат раздавать номера телефонов направо и налево, но если пара понравится друг другу, то почему нет. По отзывам девушек вечеринки чаще всего посещают мужчины, регулярно занимающиеся спортом, не имеющие вредных привычек. Замкнутые. Это создает определенный эмоциональный дискомфорт.