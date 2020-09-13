Для женщин

Свидание по-быстрому – что это такое?

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Современные люди в условиях высокой занятости все чаще прибегают к оригинальным форматам знакомств. Один из популярных вариантов – спид дейтинг. Это интересный способ установления новых контактов, а главное – каждый участник такой вечеринки за минимальное время сможет пообщаться с максимальным числом потенциальных партнеров.

Спид дейтинг – формат быстрых свиданий. Проводиться такие встречи могут в уютных маленьких кафе или ночных клубах, этот момент идет на усмотрение организатора. В крупных городах быстрых свиданий проводится много, для маленьких они пока что в диковинку. За вход на вечеринку участники платят установленную стоимость, она обычно доступная.

Суть быстрых свиданий простая. В зале устанавливают небольшие столики – за них садятся потенциальные партнеры. Времени на общение дается до 10 минут, иногда вообще около 3. После этого начинается переход участников между столами. То есть девушки сидят на местах, а новые мужчины подсаживаются к ним. За вечер все участники встречи успевают познакомиться. Узнать друг о друге все необходимое за короткий период нереально, но заприметить кого-то для дальнейшего общения можно. Тем более, что психологи утверждают – мнение о новом человеке складывается буквально за пару секунд. Нахождение мужчины или женщины мечты на такой вечеринке никто не гарантирует, но как способ знакомства вариант вполне рабочий.

Свидание по-быстрому – что это такое?

Как формат свиданий спид дейт появился в 1998 году. Главной фишкой была организация встреч на 5 минут, за которые участники вечеринки успевали оценить, нравится ли им определенный партнер, подходит или нет. В России есть проблема – на вечеринки женщин приходит намного меньше, чем мужчин, а заинтересованные в максимальной прибыли организаторы не следят за пропорциями. Но это не минус, а скорее нюанс, который можно учесть, да и все. Другое дело, что на некоторых вечеринках за столик к мужчине подсаживаются две девушки одновременно, а это снижает комфортность, качество знакомства.

Тайный обмен контактами на свиданиях не запрещен. Девушки при этом не спешат раздавать номера телефонов направо и налево, но если пара понравится друг другу, то почему нет. По отзывам девушек вечеринки чаще всего посещают мужчины, регулярно занимающиеся спортом, не имеющие вредных привычек. Замкнутые. Это создает определенный эмоциональный дискомфорт.

А вы когда-то были на быстрых свиданиях?

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