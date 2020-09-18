Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

Каждая татуировка на теле несет в себе определенный смысл. Многие девушки набивают себе красивые надписи на теле, которые со стороны выглядят очень изящно и сексуально. Многие знаменитости не прочь украсить свое тело при помощи татуировок. Например, Меган Фокс или Анджелина Джоли. Татуировка не обязательного должна быть большого формата.
Можно сделать небольшой рисунок или надпись:
- татуировка на теле в виде надписи на латинском языке – это отличный вариант стильного и таинственного формата татуировки, поскольку окружающим придется теряться в догадках, что же написано на другом языке.
- татуировки с надписями на французском или итальянском языках наносят преимущественно девушки, которые склонны к сентиментализму и романтике;
- татуировки на арабском языке свидетельствуют о том, что их владелица страстная и непредсказуемая личность;
- татуировки на английском языке считаются одними из самых популярных надписей, нанесенных на тело.
Небольшие татуировки для молодых особ и их значение
- Татуировка в виде сердца – это проявление жизненной силы, любви и единства; чаще всего форму сердца набивают молодые девушки и добавляют к основному элементу крылья или надписи.
- Тату в виде ноты означает, что человек либо очень любит музыку и занимается ей, либо просто творческая и разносторонняя натура. Лучше всего набивать символы возле уха.
- Небольшой алмаз или бриллиант означает, что человек честный, открытый и неподкупный.
- Тату в виде бантика свидетельствует о том, что ее носитель любит все красивое и нежное.
- Тату в виде пера означает острый ум, благородство и достоинство.
- Тату в виде лиса на ноге означает, что человек будет счастлив и удачлив в жизни. Символ лис – это воплощение женственности, мудрости и образованности.
- Символ корона на теле означает, что девушка стремится к власти.
- Татуировка дельфина несет в себе следующие значения: ум, грация и целеустремленность.
- Татуировка в виде кошки означает, что женщина стремится обрести гармонию в жизни, мудрость, ловкость и независимость.
- Татуировка феникс свидетельствует о том, что женщина хочет обрести силу духа и переродиться.
В каком месте лучше всего набивать небольшой формат татуировки девушке?
- на запястье;
- в области ключиц;
- за ухом;
- на пальцах.
Для крупных рисунков лучше всего выбирать следующие места:
- на плечах;
- на лопатках;
- на спине;
- в области ребер.
А у вас есть татуировки на теле?