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Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

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Каждая татуировка на теле несет в себе определенный смысл. Многие девушки набивают себе красивые надписи на теле, которые со стороны выглядят очень изящно и сексуально. Многие знаменитости не прочь украсить свое тело при помощи татуировок. Например, Меган Фокс или Анджелина Джоли. Татуировка не обязательного должна быть большого формата.

Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

Можно сделать небольшой рисунок или надпись:

  • татуировка на теле в виде надписи на латинском языке – это отличный вариант стильного и таинственного формата татуировки, поскольку окружающим придется теряться в догадках, что же написано на другом языке.
  • татуировки с надписями на французском или итальянском языках наносят преимущественно девушки, которые склонны к сентиментализму и романтике;
  • татуировки на арабском языке свидетельствуют о том, что их владелица страстная и непредсказуемая личность;
  • татуировки на английском языке считаются одними из самых популярных надписей, нанесенных на тело.

Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

Небольшие татуировки для молодых особ и их значение

Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

  1. Татуировка в виде сердца – это проявление жизненной силы, любви и единства; чаще всего форму сердца набивают молодые девушки и добавляют к основному элементу крылья или надписи.
  2. Тату в виде ноты означает, что человек либо очень любит музыку и занимается ей, либо просто творческая и разносторонняя натура. Лучше всего набивать символы возле уха.
  3. Небольшой алмаз или бриллиант означает, что человек честный, открытый и неподкупный.Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок
  4. Тату в виде бантика свидетельствует о том, что ее носитель любит все красивое и нежное.Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок
  5. Тату в виде пера означает острый ум, благородство и достоинство.
  6. Тату в виде лиса на ноге означает, что человек будет счастлив и удачлив в жизни. Символ лис – это воплощение женственности, мудрости и образованности.
  7. Символ корона на теле означает, что девушка стремится к власти.Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок
  8. Татуировка дельфина несет в себе следующие значения: ум, грация и целеустремленность.
  9. Татуировка в виде кошки означает, что женщина стремится обрести гармонию в жизни, мудрость, ловкость и независимость.Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок
  10. Татуировка феникс свидетельствует о том, что женщина хочет обрести силу духа и переродиться.

В каком месте лучше всего набивать небольшой формат татуировки девушке?

Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

  • на запястье;
  • в области ключиц;
  • за ухом;
  • на пальцах.

Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

Для крупных рисунков лучше всего выбирать следующие места:

  • на плечах;
  • на лопатках;
  • на спине;
  • в области ребер.

А у вас есть татуировки на теле?

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