Татуировки на теле девушки: какое значение несет в себе небольшой рисунок

Каждая татуировка на теле несет в себе определенный смысл. Многие девушки набивают себе красивые надписи на теле, которые со стороны выглядят очень изящно и сексуально. Многие знаменитости не прочь украсить свое тело при помощи татуировок. Например, Меган Фокс или Анджелина Джоли. Татуировка не обязательного должна быть большого формата.

Можно сделать небольшой рисунок или надпись:

татуировка на теле в виде надписи на латинском языке – это отличный вариант стильного и таинственного формата татуировки, поскольку окружающим придется теряться в догадках, что же написано на другом языке.

татуировки с надписями на французском или итальянском языках наносят преимущественно девушки, которые склонны к сентиментализму и романтике;

татуировки на арабском языке свидетельствуют о том, что их владелица страстная и непредсказуемая личность;

татуировки на английском языке считаются одними из самых популярных надписей, нанесенных на тело.

Небольшие татуировки для молодых особ и их значение

Татуировка в виде сердца – это проявление жизненной силы, любви и единства; чаще всего форму сердца набивают молодые девушки и добавляют к основному элементу крылья или надписи. Тату в виде ноты означает, что человек либо очень любит музыку и занимается ей, либо просто творческая и разносторонняя натура. Лучше всего набивать символы возле уха. Небольшой алмаз или бриллиант означает, что человек честный, открытый и неподкупный. Тату в виде бантика свидетельствует о том, что ее носитель любит все красивое и нежное. Тату в виде пера означает острый ум, благородство и достоинство. Тату в виде лиса на ноге означает, что человек будет счастлив и удачлив в жизни. Символ лис – это воплощение женственности, мудрости и образованности. Символ корона на теле означает, что девушка стремится к власти. Татуировка дельфина несет в себе следующие значения: ум, грация и целеустремленность. Татуировка в виде кошки означает, что женщина стремится обрести гармонию в жизни, мудрость, ловкость и независимость. Татуировка феникс свидетельствует о том, что женщина хочет обрести силу духа и переродиться.

В каком месте лучше всего набивать небольшой формат татуировки девушке?

на запястье;

в области ключиц;

за ухом;

на пальцах.

Для крупных рисунков лучше всего выбирать следующие места:

на плечах;

на лопатках;

на спине;

в области ребер.