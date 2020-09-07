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Тест: Какой герой «Игры престолов» стал бы твоим идеальным бойфрендом

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«Игра престолов» — как много в этом сочетании. Пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы не слышал про этот сериал. А смотрел то уж точно каждый третий. Герой наделены уникальными характерами, поведением, привычками… Несколько вопросов и мы подскажем, что стал бы твоим идеальным парнем.

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