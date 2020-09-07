Токсичная дружба и ее признаки: стоит ли продолжать такие отношения

Здоровые дружеские отношения наполнены разного рода приятными моментами. Люди поддерживают друг другу, дарят позитивные эмоции и помогают расти. Если отношения доставляют моральный дискомфорт, скорее всего, вам не кажется. Есть признаки токсичных отношений.

Токсичный человек увлечен своими играми, интересуется только собой, а желаемого добивается за счет бесконечных манипуляций. Цель такого друга – не дать вам, а что-то заполучить, подчинить своей воле и так далее. Мало кому нравится бесконечно плясать под чужую дудку, поэтому вечными подобные игры быть не могут. Уступать, жертвовать собой, особенно ради эгоизма другого человека, точно не стоит. Да, отношения людей редко бывают идеально гладкими, но стремиться к ним нужно. И даже не к идеальности, а к здоровому подходу.

Токсичные друзья не способны разделить ваш успех, искренне порадоваться за удачи. Хотеть поддержки нормально – не нормально, когда вам ее не дают. Если не та реакция была разовой, это одно, когда она является постоянной, стоит задуматься. Нездоровое общение всегда связано с перетягиванием одеяла. Если друг не дослушивает вас, перебивает, раздувает значимость собственных проблем и обесценивает ваши, стоит задуматься – он такой точно нужен?

Неуместная ревность, конфликты, не восприятие окружения – тоже признаки токсичных отношений. Попытки ломать ваши планы, ссорить с другими людьми должны насторожить и стать причиной для разрыва отношений. Постоянные скандалы вам точно ни к чему – друзья нужны не для того, чтобы что-то выяснять и бороться за власть. В детском возрасте подобное поведение допустимо, во взрослом – нет.

Если вам морально не комфортно с человеком, он вызывает усталость, пересмотрите отношения и, возможно, откажитесь от них. Организм может реагировать мигренями в том числе на токсичное общение. Стоит задуматься, если не выходит открыться перед подругой или другом, вторая сторона постоянно осуждает и обесценивает вас.

Если общение с другом вас напрягает, вызывает нервное перенапряжение, головную боль и психологический дискомфорт, вам нужно взять тайм-аут или полностью прекратить токсичную дружбу. Подчеркивание собственного превосходства – тоже тревожный звоночек. С другом можно быть на равных или никак.