Знаки зодиака, которые склонны испытывать депрессию

Чувство апатии, вялости и грусти испытывает каждый человек. Порой простая печаль перерастает в глубокое депрессивное состояние. Смена настроения и подверженность негативным эмоциям зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек.

Какие же знаки зодиака подвержены депрессивному настроению и склонны часто испытывать одиночество и печаль?

Дева. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, ценят свою жизнь. Они склонны верить в чудеса, способны терпеть, пока у них хватит сил, но, когда случается серьезный провал, люди подвержены депрессивности. Состояние печали может длиться достаточно долгое время. Девы ценят своих близких людей и нуждаются в их поддержке. Они являются для них стимулом, чтобы бороться. Девы уверены, что время способно залечить душевные раны.

Человек, рождённый под знаком зодиака Рак, обычно склонны к оптимизму и часто видят больше положительного, чем другие люди. Они справляются с любыми неприятностями, но не переносят предательство. Это их слабое и уязвимое место. Раки больше всего ценят дружбу, верность и надёжность.

Овны относятся к огненным знакам и по своей натуре обладают сильным и волевым характером. Но, несмотря на свой крепкий стержень, они подвержены меланхолии. Овны часто принимают всё близко к сердцу и каждую ситуацию воспринимают чувственно. Люди этого знака зодиака не принимают безразличие. Они нуждаются в постоянной заботе и внимании со стороны близких.

Скорпионы тоже очень сильные личности. Они всегда и везде жаждут справедливости. Скорпионы предпочитают искренность в разговорах и могут быть откровенны только с теми, кому доверяют. Они очень уязвимы и ранимы. Не терпят равнодушие. Скорпионы очень эмоциональные личности и часто могут впадать в депрессивные состояния, если их обидеть.

Водолеи часто испытывают состояние одиночества и печали. Причём грусть у этого знака зодиака бывает разной формы. Водолеи очень восприимчивы и принимают всё близко к сердцу. Если в жизни ничего не меняется, то Водолеи начинают испытывать угнетенное состояние. Люди этого знака зодиака предпочитают проводить всё своё свободное время в кругу семьи и близких друзей.

Возникает депрессия вследствие следующих факторов:

На уровне биохимии;

Со стороны генетики;

Из-за личностных особенностей;

Воздействие внешних факторов.