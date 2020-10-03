3 безопасных на первый взгляд предмета, которые могут нанести вред ребенку

Казалось бы, сейчас более чем можно обеспечить безвредное воспитание ребенка. Комфортные условия касаются каждого аспекта его взросления – это и дополнительное питание, и всевозможные гигиенические средства, и предметы быта, и развивающие игрушки, и многое другое. Создается впечатление, будто высокие стандарты качества к детским товарам и широченный их ассортимент на рынке могут гарантировать абсолютную безопасность ребенку. Однако, опыт и время наглядно показывают родителям, что риски нередко остаются незамеченными.

Предметы быта из меламина

Этот пункт особенно актуален для посуды, которая непосредственно контактирует с продуктами питания. Тарелки и стаканы из меламина часто имеют яркие окраски, их охотно приобретают родители для организации пикников и детских праздников. Однако, педиатры во многих странах мира, в том числе России, не просто настоятельно рекомендуют ограничить использование таких предметов, а довели вопрос до законодательного уровня. Сегодня меламин, поликарбонат, поливинилхлорид запрещены для контакта с детьми и подростками. Впрочем, кто ищет дешевые варианты, тот всегда их найдет.

Вредоносное действие меламиновой посуды кроется в формальдегидных соединениях, которые оказывают аллергенное воздействие на организм и обладают канцерогенным свойствами. То есть, имеют предрасположенность к концентрированию в организме. Более того, яркие цвета подобной посуды объясняются агрессивными красителями, содержащими такие тяжелые металлы, как кадмий и свинец. Особенно не рекомендуется использовать такие предметы в разогревании пищи, например, в микроволновой печи, так как под действием высоких температур вредоносные соединения выделяются с удвоенной силой.

При покупке пластиковых игрушек помимо состава стоит обратить внимание и на запах. Безопасная вещь не может неприятно пахнуть. Если подобное наблюдается, то игрушка выполнена из дешёвого ABS-материала, нефтяного происхождения. Это токсичные полимерные соединения, которые впитываются с кожей и через воздухоносные пути, и приводят к возникновениям аллергий, проблемам с головным мозгом, слепоте.

Крохотные детали игрушек

Приобретение небольших предметов детям оправдывается целью развития мелкой моторики, что действительно имеет место быть. Однако, любые контакты ребенка с такими игрушками должны находиться под внимательным взглядом родителя.

Соединенные Штаты первыми спохватились в данном вопросе – там не найти любимых шоколадных яиц с игрушкой внутри или мелких составных деталей. Все потому, что любопытные малыши проглатывают такие предметы, засовывают их в носовые полости и ушные раковины. Нередко подобные игры заканчиваются вынужденным хирургическим вмешательством, а порой – осложнениями и гибелью. Сложность еще заключается в том, что обеспечить ребенка медицинской помощью в такой ситуации не так-то просто, потому как признаки проблемы появляются через некоторое время.

Специалисты запрещают конструкторы, наборы инструментов с гайками, игрушки с пуговицами и пластиковыми глазами, батарейками, и любые другие игрушки небольших размеров.

Мягкие игрушки

Помимо того, что мягкие игрушки содержат мелкие детали, отваливающиеся со временем, они же и вызываются аллергические реакции. Виной тому синтетические материалы, которые сами по себе выделяют токсины, так еще и накапливают пылевые частицы и выращивают клещей. Более того, мягкие игрушки в низком ценовом сегменте со звуковым сопровождением нередко превышают нормированную громкость в 85 Дб. Как результат, регулярные травмирования барабанной перепонки и глухота.