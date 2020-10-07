Бомбочка для ванны своими руками. Как сделать?

Уже давно активно набирают популярность всяческие косметологические средства. Одно из них – бомбочки для ванны. Эти интересные шипучие шарики после помещения в воду обеспечат невероятно приятный аромат в комнате.

Зачем нужны бомбочки для ванны?

Основная задача этих шариков – сделать расслабление в горячей ванне гораздо более приятным. Особенно интересно наблюдать за эффектом бомбочек маленьким детям, ведь их эффект выглядит невероятно красочно. Но их смысл заключается не только в окрашивании воды в разнообразные яркие цвета. В своем составе бомбочки обычно имеют различные эфирные масла и травяные экстракты, благоприятно влияющие на состояние кожи.

Конечно, цветной шарик можно с легкостью купить на торговых площадках по типу «AliExpress», но разве не интереснее изготовить их самостоятельно, например, с ребёнком?

Как изготовить бомбочку дома «своими силами»?

Прежде всего, для изготовления понадобится ряд ингредиентов:

20 грамм сухого молока;

20 грамм лимонной кислоты;

Одна столовая ложка соды;

25 грамм масла-основы;

Немного эфиролей;

Круглые формочки;

Инструкция по изготовлению:

Для начала необходимо размешать в воде лимонную кислоту и сухое молоко После этого вводится масло-основа и эфироли; Далее следует обдать однородную смесь водой (не нужно много воды, консистенция должна напоминать влажный песок); В конце формочки нужно набить полученной смесью и оставить в покое до полного высыхания (обычно бомбочки сохнут около недели).

Форму для изготовления бомбочек можно купить все на том же «AliExpress» или в интернет-магазине.

Рекомендации по применению бомбочек для ванны

Использовать эти средства невероятно просто. Прежде всего, нужно набрать полную ванну воды с оптимальной температурой и лечь в неё. Далее шарик можно просто опустить под воду. После попадания в жидкость бомбочки последует очень красочная бурная реакция с шипением, выделением ароматных масел и пенки. Эту реакцию обеспечивают лимонная кислота и сода. Такое купание благоприятно повлияет на кожу и обеспечит невероятно расслабляющий эффект.

Изготовить бомбочки самостоятельно в домашних условиях невероятно просто, главное – соблюдать инструкцию и все граммовки компонентов. Данное косметическое средство станет отличным подарком на небольшой праздник близкому человеку.