Чокер: украшение или собачий ошейник

В 1920-е – 1940-е годы модными были особые украшения для шеи, которые назывались чокеры. Если переводить дословно с английского языка, то это слово будет означать «душитель». В англоязычных странах этот термин часто используют по отношению к короткому ожерелью, которое плотно охватывает шею и не опускается ниже яремной впадины, не доходя до верха шеи. Чокером французы называют колье. На французском языке название этого украшения дословно звучит colliers de chien, т.е., ошейник для собаки.

Что такое чокер?

Термин отлично характеризует ожерелье, которое плотно облегает шею, имея регулятор длины. Это позволяет любой женщине носить чокер, устанавливая длину по толщине собственной шеи.

Немного истории

Юные девушки считают, что чокеры – это изобретение 2000-х годов. Только украшение появилось много веков назад. Такие виды ожерелья носили аристократия и представители королевских династий. Ранний вариант чокеров был распространен у африканских племен, делающих украшения из металлических колец. Их надевали на шею в раннем детстве, добавляя каждый год по одному кольцу.

Индейцы делали чокеры из нитей и бусин, обязательно украшая перьями. Для вождя племени чокер делал только шаман, создавая его, как оберег. Именно так и воспринимали короткое ожерелье другие народы. Для них это был элемент защиты от сглаза и других неприятностей.

Во времена Возрождения чокеры носили только богатые дамы, заказывая себе ожерелья разной длины. Могли надевать одну часть так, чтобы она свисала, а вторая становилась коротким ожерельем.

Потом украшения такого рода ненадолго исчезли из моды, но вернулись в период рококо. Тогда уже в моде были высокие прически и глубокое декольте. Для баланса образа и нужны были чокеры, которые немного «подрезали» шею и делали лицо более гармоничным по отношению к волосам и нарядам.

Тогда модными были бархатные ленточки, из которых чокеры и создавались. Их просто завязывали на шее, фиксируя бантиком. Подобные «бархатки» были черными, что позволяло подчеркнуть аристократичную бледность лиц. Декоративных элементов было мало. Драгоценными камнями и жемчугом украшали бантики «бархаток», получившие название из-за декора склаваж.

После казни Марии-Антуанетты в Париже представители аристократии стали носить красные «бархатки», ожерелья и косынки, которые символизировали след от гильотины.

В начале 1800-х годов наступил классицизм, когда женщины стали одеваться в стиле античных греков и римлян. Барышни старались приблизить свой образ к мраморным статуям, поэтому чокеры уже были не нужны. Во второй половине 19 века о таких ожерельях вспомнили, но они быстро вышли из моды.

Начало 20 века поменял тренд в ношении ожерелий. Стали модными многоуровневые украшения для шеи, которые были увешаны драгоценностями. 1920-е годы были очень бурными, тогда красотки не могли носить подобные конструкции, поэтому предпочитали украшать себя сотерами и чокерами. В 1940-е гг. ожерелья снова поменяли форму. Это были жемчужные нитки, подчеркивающее женский образ и наряд.