Что может заставить женщину выйти замуж без любви

Мечтаешь о любви, а я то тут при чём? Так поют исполнители группы «Король и шут». И они правы в том, что многие женщины мечтают о том, чтобы выйти замуж за любимого человека. Но почему-то соглашаются на брак не по любви. Что же может стать причиной такого выбора?

Первая и самая «уважительная» причина может заключаться в финансовой заинтересованности. Конечно, настоящие чувства не купишь за деньги. Но от неприятностей не скрыться никому и куда комфортнее переносить их с деньгами, чем без них. Поэтому представительницы прекрасного пола иногда соглашаются на компромисс со своими чувствами и готовы согласиться на предложение выйти замуж, если кавалер достаточно обеспечен. Осуждать женщин не стоит. Деньги не всегда могут быть нужны для приобретения новой шубы или колечек. Иногда они нужны для лечения или погашения долгов.

Мужчина, несмотря на разные взгляды на жизнь, остаётся главным добытчиком. Если муж способен решить материальные проблемы — это многое значит.

Деньги на самом деле открывают немалые возможности. Это и свобода для путешествий, и карьера, и самореализация.

Второй уважительной причиной можно назвать незапланированную беременность. Если женщина решила сохранить ребёнка, то лучше, если он родится в полной семье. Тем более, если мужчина любит её, то будет любить и ребёнка. И тогда женщина будет чувствовать себя спокойно и защищено. К тому же это поможет избежать лишнего осуждения и разговоров со стороны.

Как вариант, замужество не по любви – это поиск отца. Может быть так, что женщина осталась одна без супруга, без поддержки, а ребёнку, особенно если это мальчик, нужен папа. Он и защита, и поддержка, и пример. Наличие мужа повышает качество семьи и её статус.

Такой подход может вызвать осуждение, но на самом деле ребёнок – это не только цветные карандаши и альбом. Это ролики, велосипед, мобильный телефон, отдых на море, посещение кружков и секций. а в дальнейшем ещё и обучение в высшем образовательном учреждении. Для полноценного развития важно удовлетворить все эти аспекты. Поэтому женщина готова пойти на сделку с самой собой и выйти за нелюбимого.

Страх одиночества. Если даме уже не 30 или даже не 40 она может столкнуться с проблемой одиночества. На глубокие романтичные чувства представительница прекрасного пола уже не ориентируется, она реально подходит к ситуации и понимает, что лучше быть с мужчиной, чем одной.