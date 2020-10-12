Что подарить маме и свекрови в честь Дня матери

День матери является таким же важным праздником как Новый год. Именно в этот день хочется преподнести подарок самому родному человеку. Не всегда, получается, подобрать подарок, который можно вручить в честь «дня матери».

Рекомендации для правильного подбора подарка

Чтобы не ошибиться с выбором, можно воспользоваться рекомендациями:

При выборе подарка для мамы стоит учитывать ее возраст, личные предпочтения и интересы. Немаловажное значение имеет оценка собственного бюджета. Обычно мама не радуется, если дети потратили все накопления на дорогой подарок. Подарок должен быть недорогим и оригинальным. Функциональность презента имеет также особое значение. Поскольку людям постарше любят полезные подарки.

Матери или свекрови можно подарить обучающие программы и курсы, сертификат на кулинарный или стилистический мастер-класс.

Цветы в качестве подарка

Цветы – это классический вариант подарка. Чтобы выбрать красивый букет для свекрови, стоит обратить внимание на цвет. Отличным вариантом станут кремовые, молочные, жемчужные и персиковые оттенки. Свекрови можно подарить хризантемы и георгины, а также розы. Из этих цветов легко создать красивый букет. Свекрови с изысканным вкусом можно презентовать букет в шляпной коробке. Также можно подарить авторский букет с ягодами и фруктами.

Что можно подарить работающей матери?

Работающую мать можно порадовать функциональным и полезным подарком. Например, маме понравится пищевой контейнер с подогревом, ежедневник, блокноты или набор для письма.

Презентование косметики

Косметика понравится любой женщине. В подарок можно включить несколько линий элитной косметики. Также маме и свекрови понравится подарочная корзина с ароматизированным мылом, косметическими маслами и другими уходовыми средствами. Отдельный набор брендовой декоративной косметики или спа-средства также порадуют близкого человека. При покупке косметики стоит учитывать возраст и тип кожи, личные предпочтения.

Подарки для поддержания здоровья

Для любой женщины здоровье имеет немаловажное значение. Свекрови рекомендуется презентовать сертификат на курсы по йоге, в бассейн и другие лечебные процедуры. При выборе такого подарка важно учитывать личные предпочтения мамы и свекрови. Несмотря на интересы, средства для ухода за ногами станут отличным подарком.

Можно ли дарить книги?

Маме понравится книга. Главное, подарок должен быть полезным. Желательно подобрать книги любимого автора или найти редкие издания. Маму порадует книга с автографом, из коллекционного выпуска и литература на тему кулинарии. Ее можно дополнить поздравительной открыткой либо красивым переплетом.

Кулинарный подарок

Такие презенты понравятся тем, кто любит готовить и создавать кулинарные шедевры. Матери и свекрови можно подарить кухонный инвентарь, бытовую технику, например, кухонный комбайн, формы для выпечки, фартук, кухонные украшения и комплект полотенец.

Также можно презентовать оригинальные подарки, изделия для творчества и домашнего уюта.