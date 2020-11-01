Что такое пробный брак: отличия от гражданского

В последние годы набирает обороты тенденция сожительства, которую ошибочно принято называть гражданским браком. И если здесь ситуация более-менее ясна, то такое новое понятие как «пробный брак» вызывает массу вопросов.

Пробный брак являет собой временное совместное проживание мужчины и женщины, основной целью которого является выяснение совместимости и возможность дальнейшей совместной жизни. Более чем в половине случаев такое сожительство заканчивается расставанием.

Предсказать совместимость в семье практически невозможно, именно поэтому необходимо идти более сложным путем – проверки и пробы. Сравнимым по результату с пробным браком испытательным действием является длительная совместная поездка, по итогам которой оба партнера смогут понять по пути им дальше, или стоит разойтись.

При ближайшем рассмотрении «испытательного срока» совместной жизни удается выделять ряд плюсов и минусов пробного брака.

Преимущества:

Отрезвление партнеров. Совместная жизнь – не конфетно-букетный период, а череда забот, совместных радостей, печали, быта и ответственности. Подавляющее большинство потенциальных молодоженов попросту не готово к такому потрясению, начинаются ссоры, скандалы и ряд недопонимания. Благодаря «демонстрационной версии семейной жизни» оба партнера смогут понять и оценить для себя семейную жизнь.

Отсутствие незапланированного ребенка. Очень часто замуж выходят именно из-за незапланированной беременности, на период пробного брака партнеры договариваются о предохранении, а, следовательно, на их дальнейшее решение не повлияет новообразовавшийся груз.

Объективная оценка дальнейшей совместной жизни. Если мужчина и женщина адекватные и здравомыслящие люди – они понимают, что может произойти событие или ряд событий, которые повлекут за собой расставание. Проще перенести разрыв, не будучи в законном браке, не так ли?

Недостатки:

«Неправильность» и аморальность с точки зрения религии.

Относительная свобода в отношениях, отсутствие заверенных обязательств между партнерами.

Высока вероятность того, что родственники будут настроены резко негативно.

Несерьезное отношение к партнеру и совместной жизни.

Отношения «на паузе». Зачем что-то менять, если все и так всех устраивает?

Правила пробного брака:

Надежная контрацепция;

Продолжительность 3-6 месяцев, в противном случае отношения ожидает длительная заморозка;

Готовность к любому возможному варианту, начиная свадьбой и заканчивая расставанием.

Репетиция совместной жизни может стать ключевым этапом для развития семейной жизни и счастливого брака.