Для женщин

Что такое пробный брак: отличия от гражданского

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В последние годы набирает обороты тенденция сожительства, которую ошибочно принято называть гражданским браком. И если здесь ситуация более-менее ясна, то такое новое понятие как «пробный брак» вызывает массу вопросов.

Пробный брак являет собой временное совместное проживание мужчины и женщины, основной целью которого является выяснение совместимости и возможность дальнейшей совместной жизни. Более чем в половине случаев такое сожительство заканчивается расставанием.

Предсказать совместимость в семье практически невозможно, именно поэтому необходимо идти более сложным путем – проверки и пробы. Сравнимым по результату с пробным браком испытательным действием является длительная совместная поездка, по итогам которой оба партнера смогут понять по пути им дальше, или стоит разойтись.

Что такое пробный брак: отличия от гражданского

При ближайшем рассмотрении «испытательного срока» совместной жизни удается выделять ряд плюсов и минусов пробного брака.

Преимущества:

  • Отрезвление партнеров. Совместная жизнь – не конфетно-букетный период, а череда забот, совместных радостей, печали, быта и ответственности. Подавляющее большинство потенциальных молодоженов попросту не готово к такому потрясению, начинаются ссоры, скандалы и ряд недопонимания. Благодаря «демонстрационной версии семейной жизни» оба партнера смогут понять и оценить для себя семейную жизнь.
  • Отсутствие незапланированного ребенка. Очень часто замуж выходят именно из-за незапланированной беременности, на период пробного брака партнеры договариваются о предохранении, а, следовательно, на их дальнейшее решение не повлияет новообразовавшийся груз.
  • Объективная оценка дальнейшей совместной жизни. Если мужчина и женщина адекватные и здравомыслящие люди – они понимают, что может произойти событие или ряд событий, которые повлекут за собой расставание. Проще перенести разрыв, не будучи в законном браке, не так ли?

Что такое пробный брак: отличия от гражданского

Недостатки:

  • «Неправильность» и аморальность с точки зрения религии.
  • Относительная свобода в отношениях, отсутствие заверенных обязательств между партнерами.
  • Высока вероятность того, что родственники будут настроены резко негативно.
  • Несерьезное отношение к партнеру и совместной жизни.
  • Отношения «на паузе». Зачем что-то менять, если все и так всех устраивает?

Правила пробного брака:

  • Надежная контрацепция;
  • Продолжительность 3-6 месяцев, в противном случае отношения ожидает длительная заморозка;
  • Готовность к любому возможному варианту, начиная свадьбой и заканчивая расставанием.

Репетиция совместной жизни может стать ключевым этапом для развития семейной жизни и счастливого брака.

Стоит попробовать, не так ли?

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