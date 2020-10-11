Цикл сбился: причины, по которым возникает задержка месячных

Чтобы понять, почему сбивается менструальный цикл, надо разобраться в особенностях протекания данного периода. Первые месячные у девочек появляются в 12-13-летнем возрасте (у кого-то раньше, у кого-то позже). Это один из признаков начала полового созревания. Менструации говорят о том, что женский организм готов к оплодотворению и вынашиванию малыша. В норме задержка месячных указывает на «интересное» положение. Но если тест на беременность является отрицательным, то значит, причина сбоя цикла кроется в чем-то другом.

Из-за чего может быть задержка

Врачи-гинекологи выделяют следующие причины, по которым менструация отсутствует:

сбой в работе эндокринной и репродуктивной систем;

различные гинекологические недуги (к примеру, воспаления, онкозаболевания, наличие доброкачественных новообразований и др.);

травмы эндометрия, полученные в ходе проведения аборта или какой-либо диагностической процедуры;

прием гормональных препаратов и психотропных веществ;

стресс и чрезмерные физические нагрузки;

период кормления ребенка грудью (тогда преобладают родовая доминанта и гормоны);

резкое похудение или, наоборот, набор веса;

частые походы в солярий и период акклиматизации;

наступление климакса.

Наличие кисты

Об этой патологии в последнее время много говорят. Что же она собой представляет? Формирование кисты происходит из созревшего фолликула, который «покинула» яйцеклетка. В идеале в данном месте должно образоваться «желтое тело», на гормональном уровне отвечающее за наступление беременности.

Кисты могут иметь не только разный диаметр, но и разное содержание (к примеру, гнойную или серозную жидкость). При наличии кисты в яичнике его функция нарушается.

Молочница

Молочницу (или кандидоз) относят к категории пандемических болезней. Ее выявляют у 9 женщин из 10. Заболевание возникает на фоне поражения слизистых оболочек влагалища грибками рода Кандида. Молочница способна помешать наступлению беременности, но ее вряд ли можно назвать причиной задержки месячных.

Цистит

Под циститом подразумевается инфекционное (воспалительное) поражение мочевого пузыря. Сбой менструального цикла в данном случае указывает на общую истощенность женского организма и стрессовое состояние. Но сам цистит не может вызвать задержку месячных.