Для чего используют дезодорант, как правильно наносить средство и в чем заключается его вред

Дезодорант – это незаменимое косметическое средство, которое устраняет неприятный запах пота. Пользуются данным средством, как взрослые, так и дети. Пот защищает организм человека от перегрева и выводит ненужные соли и жидкость. У пота нет аромата, если человек абсолютно здоровый.
Для чего нужно использовать косметическое средство?
- для эффекта освежения;
- для того чтобы тело человека приятно пахло;
- чтобы не было нарушений естественного процесса выделения пота, а также для нормального функционирования желез.
Вреден ли дезодорант для человека?
На этот вопрос нет однозначного ответа. В любом случае средство относится к категории химических продуктов, а значит, оказывает определенное воздействие вредного характера. Негативные моменты проявятся спустя время, когда в организме накопится критическая отметка вредных составных компонентов средства. Если наносить дезодорант на кожу, где нет волосяного покрова, то процесс впитывания происходит в разы быстрее.
В чем заключается опасность использования антиперспиранта каждый день?
- в составе продукта есть металлы, которые замедляют выработку гормона эстрогена; есть риск заполучить опухоли в области лимфатических узлов;
- часто использование может привести к риску развития рака молочных желез;
- регулярное применение приводит к нарушению работы мышечных тканей.
Дезодорант необходимо начинать применять во время полового созревания. Лучше всего выбирать продукт с натуральным составом.
Перед покупкой необходимо обязательно внимательно изучить упаковку, чтобы выбрать подходящий дезодорант:
- для сухой кожи лучше выбирать кремовые средства;
- для чувствительного типа подойдут пудровые средства;
- для нормального кожного покрова можно использовать роликовые дезодоранты или в виде спрея.
Как правильно пользоваться дезодорантом?
- Средство нужно наносить на чистую кожу после принятия ванных процедур.
- Лучше всего волосы под мышками удалять, чтобы не скапливались бактерии.
- Если на кожном покрове есть царапины, то лучше избегать использования дезодорантов на спиртовой основе.
- В конце дня средство обязательно нужно смыть с кожи.
- Если человек собирается посетить баню или сауну, то не рекомендуется использовать косметическое средство, иначе может появиться аллергическая реакция.
Качественный продукт можно определить, ссылаясь на следующие признаки:
- Продукт пользуется популярностью;
- Натуральный состав;
- Удобно использовать;
- Продукт безопасен для тела;
- Хорошо устраняет запах.
Советы по выбору продукта заключаются в следующем:
- перед покупкой обязательно нужно изучить состав;
- применять нужно редко;
- не стоит покупать дезодоранты на спиртовой основе;
- для детей выбирать средство с натуральным составом;
- выбирать понравившийся аромат.
А как часто вы пользуетесь дезодорантом?