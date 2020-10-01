Для чего используют дезодорант, как правильно наносить средство и в чем заключается его вред

Дезодорант – это незаменимое косметическое средство, которое устраняет неприятный запах пота. Пользуются данным средством, как взрослые, так и дети. Пот защищает организм человека от перегрева и выводит ненужные соли и жидкость. У пота нет аромата, если человек абсолютно здоровый.

Для чего нужно использовать косметическое средство?

для эффекта освежения;

для того чтобы тело человека приятно пахло;

чтобы не было нарушений естественного процесса выделения пота, а также для нормального функционирования желез.

Вреден ли дезодорант для человека?

На этот вопрос нет однозначного ответа. В любом случае средство относится к категории химических продуктов, а значит, оказывает определенное воздействие вредного характера. Негативные моменты проявятся спустя время, когда в организме накопится критическая отметка вредных составных компонентов средства. Если наносить дезодорант на кожу, где нет волосяного покрова, то процесс впитывания происходит в разы быстрее.

В чем заключается опасность использования антиперспиранта каждый день?

в составе продукта есть металлы, которые замедляют выработку гормона эстрогена; есть риск заполучить опухоли в области лимфатических узлов;

часто использование может привести к риску развития рака молочных желез;

регулярное применение приводит к нарушению работы мышечных тканей.

Дезодорант необходимо начинать применять во время полового созревания. Лучше всего выбирать продукт с натуральным составом.

Перед покупкой необходимо обязательно внимательно изучить упаковку, чтобы выбрать подходящий дезодорант:

для сухой кожи лучше выбирать кремовые средства;

для чувствительного типа подойдут пудровые средства;

для нормального кожного покрова можно использовать роликовые дезодоранты или в виде спрея.

Как правильно пользоваться дезодорантом?

Средство нужно наносить на чистую кожу после принятия ванных процедур. Лучше всего волосы под мышками удалять, чтобы не скапливались бактерии. Если на кожном покрове есть царапины, то лучше избегать использования дезодорантов на спиртовой основе. В конце дня средство обязательно нужно смыть с кожи. Если человек собирается посетить баню или сауну, то не рекомендуется использовать косметическое средство, иначе может появиться аллергическая реакция.

Качественный продукт можно определить, ссылаясь на следующие признаки:

Продукт пользуется популярностью;

Натуральный состав;

Удобно использовать;

Продукт безопасен для тела;

Хорошо устраняет запах.

Советы по выбору продукта заключаются в следующем:

перед покупкой обязательно нужно изучить состав;

применять нужно редко;

не стоит покупать дезодоранты на спиртовой основе;

для детей выбирать средство с натуральным составом;

выбирать понравившийся аромат.