Домашний массаж лица: особенности процедуры, возможные противопоказания

Массаж позволяет сохранить привлекательность и молодость лица на долгие годы. Для этого вовсе не обязательно тратить время и денежные средства на посещение салонов красоты. Процедуру вполне можно проводить в домашних условиях. Главное – знать, как правильно выполнять движения. Также следует учесть, что не всем людям допустимо самостоятельно делать массаж. Иначе можно причинить лишь вред.

Возможные противопоказания

Каждому, кто начинает сеансы домашнего массажа лица, хочется побыстрее получить положительный результат. Однако нужно учесть и возможные противопоказания.

От данной процедуры стоит отказаться при:

наличии признаков аллергии на кожных покровах;

большом количестве прыщей;

избыточном росте волос;

развитии дерматологического недуга;

чувствительной коже;

солнечном ожоге.

Количество и длительность сеансов

Самый первый сеанс не должен превышать 5 минут. Потом можно постепенно увеличивать время, доведя до 25 мин. Многие дамы интересуются, как часто надо выполнять массаж. Тут все индивидуально. Но для наибольшей эффективности специалисты советуют делать массаж каждый день, примерно за 1-1,5 ч до отхода ко сну. Если проводить процедуру через день или несколько раз в неделю, то придется дольше ждать результатов. Можно поступить следующим образом: в течение 15 суток выполнять массаж ежедневно, потом сделать перерыв на неделю, затем опять вернуться к процедурам.

Особенности и техники массажа

Массаж на лице должен сопровождаться легкими и нежными поглаживаниями, постукиваниями подушечек пальцев, едва ощутимыми щипками и прижиманиями.

У людей с хорошо развитой мимикой на лбу образуются вертикальные морщинки. Устранить их можно с помощью простых движений. Делать массаж нужно, начиная с центра лба и продвигаясь к височной области. Надавливая кончиками пальцев, необходимо пройтись в данном направлении и обратно 10 раз.

Складочки в области носа и губ тоже устраняются обычным массажем. Здесь подойдет техника надавливания. Указательный и средний пальцы надо поместить в ямку над губами. Выполнить надавливание. Это действие повторять в течение 5 минут.

Тем, кто желает убрать морщины возле глаз, стоит использовать технику легкого постукивания. Нужно «пробежаться» кончиками пальцев по самим векам и области возле них. Потом слегка надавить на глаз запястьем. Процедуру выполнять минимум 5 мин.

Подготовка

Перед проведением домашнего массажа необходимо выполнить очищение кожи от косметики. Желательно распарить кожные покровы или сделать теплый компресс. А для увлажнения лица можно нанести на него крем или специальное масло.

Необходимо помыть руки с мылом, а потом увлажнить их. Затем можно приступать к выполнению массажа.