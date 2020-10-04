Фатальные ошибки при поиске партнёра

Ожидание vs реальность. Романтические мечты партнёра запросто могут разбиться о реальность, если у девушки есть привычка ставить на аватарку в социальной сети фотографию, которая лишь отдаленно напоминает её собственное лицо. Этому способствуют всевозможные фильтры, маски и «боевая раскраска», которая может быть и выглядит оригинально, но на деле очень может навредить. Это не значит, что не стоит делать вообще подобные фотографии, но пусть на видном месте будет что-то максимально приближенное к натуральной внешности. В любом случае специалисты рекомендуют на первую встречу использовать тот макияж, который человек видел на аве.

С места в карьер. В последнее время многие молодые люди после первого свидания оказываются в постели. Такое скорое развитие событий очень часто оборачивается тем, что люди вообще не хотят потом знать друг друга. Где-то в глубине души им становится стыдно, и они сожалеют о своей опрометчивости. Все эти чувства отнюдь не сближают, поэтому лучше привыкать к новому партнеру, каким бы привлекательным он ни был, постепенно, и прощупывать почву, насколько человек вообще подходит по своему взгляду на жизнь, моральным качествам и интересам.

Слишком четкие рамки также могут навредить. У большинства людей в голове заложены определенные идеалы, которым должен соответствовать их партнер. Но в реальности очень часто притягиваются противоположности или в итоге оказываешься без ума от человека, который не соответствует ни одному пункту. Поэтому лучше сильно не зацикливаться на идеальном представлении о росте, весе, национальности человека и других параметрах.

Синдром жертвы. Если девушке с малых лет внушали, что она должна жертвовать своим комфортом, временем, здоровьем и всей жизнью ради выбранного мужчины, то наверняка, увидев привлекательного парня, она займет позицию жертвы. Ей захочется совершить ради него какие-то подвиги и подвергнуть свою жизнь глобальным и часто очень болезненным изменениям, которые не сулят ничего хорошего. Часто это происходит, когда парни дают знать о своих вкусах, например, в плане внешности девушки, и на следующий день она бежит что-то менять в себе. Однако поиск подходящего партнера должен в итоге привести к человеку, который оценит то, что у девушки уже есть, а не будет пытаться подогнать её под свои представления об идеале.

Излишняя скромность. Девушки, которые даже после нескольких недель так называемых отношений не спешат сблизиться с партнером в интимном плане, очень часто оказываются не у дел. Это не значит, что спустя определенное время каждая женщина обязана пожертвовать своим личным комфортом, а может и здоровьем, ради желания партнёра. Просто на этапе знакомства не стоит стесняться и скромничать, надо прямо высказать свою позицию. На самом деле схожий взгляд на интимную сторону жизни во многом определяет успех пары. Это те вещи, о которых обязательно нужно говорить.