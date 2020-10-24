Где находится точка G у девушек

Каждый человек по мере взросления узнает много интересного о своем теле. В период созревания начинается процесс познавания всех тонкостей сексуальной близости. В этот период можно натолкнуться на такое понятие, как точка G у девушек.

Точка G – это не придуманный миф. Это скорее некий участок на передней стенке влагалища. Глубина от двух до семи сантиметров. Размер данной точки равен – тридцать миллиметров на двадцать и на десять. В процесс стимуляции размер увеличивается.

Молодой человек при стимуляции точки Джи доставляет девушки пик наслаждения и удовольствия. Для того чтобы доставить максимальное наслаждение следует принимать во внимание некоторые факторы. Первое, что необходимо сделать – это предварительно подготовить молодую особу. Ласки никогда не будут лишними. Когда влагалище девушки станет влажным, то можно смело приступать к действиям. Не стоит стимулировать данную точку, если влагалище сухое. В противном случае девушка будет испытывать дискомфорт и неприятные ощущения.

Когда девушка легла на кровать, то мужчина должен проверить чистоту рук. Кроме этого нужно убедиться, что ногти на руках не отросли, и не было острых уголков, иначе можно травмировать партнершу.

После того, как молодой человек засунет палец во влагалище, то нужно искать точку Джи поближе к месту, где расположен клитор. Палец нужно засовывать на глубину примерно пять сантиметров.

На ощупь точка отличается и гораздо тверже других тканей. Достаточно рыхлая. Когда нужная точка будет найдена, то при помощи нажатия на нее начнется процесс стимуляции.

Процесс стимуляции точки Джи можно осуществить при помощи: пальца, языка, пениса или вибрирующего массажера.

Если у девушки есть смазка, то нужно воспользоваться ей. При помощи таких гелей влагалище не будет сухим, а ощущения будут приятнее и мягче.

Процесс стимуляции должен сопровождаться аккуратными движениями. Мужчине следует быть терпеливым и внимательным. Каждая девушка возбуждается по-разному и скорость возбуждения всегда отличается.

Есть три вида оргазма: вагинальный, клиторальный и струйный. Если стимуляция данной области происходит при помощи пальцев, то движения должны быть плавными и аккуратными, самое главное никакой резкости или высокой скорости.

Девушка может самостоятельно стимулировать точку Джи. Для этого необходимо придерживаться следующих условий: обстановка должна быть спокойной, настроение хорошее, а в домашней обстановке девушка должна находиться в одиночестве, чтобы полностью расслабиться.

Пик возбуждения можно получить в первые дни менструального цикла или в дни овуляции. Перед процессом стимуляции точки, лучше всего принять расслабляющую ванну с пеной и маслами. Стимулировать можно при помощи одного или двух пальцев.