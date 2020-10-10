Как функционировали детские сады в Советском Союзе

На сегодняшний день есть множество вариантов с кем оставить маленького ребенка. В Интернете много объявлений по поводу услуг няни или информация о специальных учреждениях для грудничков. Это так называемые ясельки.

Как в Советское время функционировали эти учреждения?

Ясли для грудных детей

В советское время декретный отпуск был небольшим. Срок составлял пятьдесят шесть дней. Если в семье не было бабушек и дополнительной помощи со стороны, то малышей отдавали в ясли. Это специальные учреждения, где осуществляется присмотр за детьми в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Кроме этого на предприятии было специальное место, куда приходили молодые мамочки, чтобы покормить своих детей грудью. Данное постановление было указано в трудовом кодексе. Детки лежали в кроватях, а няни осуществляли должный уход за ними.

Детский сад в советский период

Когда дети подрастали, то их переводили в другое место. Из яселек малыши переходили детский сад. В советское время каждое подобное учреждение находилось под опекой государства.

Как проходили будни малыша в детском саду?

После того, как мамочка привела ребенка и переодела, он начинает заниматься различной активной деятельностью.

С самого утра проводится гимнастика под музыку, затем небольшие танцевальные движения и образовательная часть, которая предусматривает небольшие умственные упражнения для малышей.

Завтрак был стандартным, отличался сытостью и был очень питательным.

В течение дня детям давали некоторые образовательные основы, учили их арифметике, развивали моторику, играли с ними, делали аппликации, читали сказки.

Также деток учили петь и читали им литературу.

На улице проводилась обязательная спортивная зарядка для укрепления иммунитета.

После дневных активных действий обязательно был вкусный обед.

Еда была очень качественной и лучшей в советское время.

После этого проводился тихий час, когда малыши отдыхали.

Затем, после сна был полдник.

До момента, пока не придут родители, воспитатели занимали детей различными играми.

В советский период существовало большое количество игр, в которые играли большими компаниями по несколько часов.

Каждый, кто посещал ясли в советское время, помнит, насколько прекрасным было время. С теплотой в сердце вспоминают первую воспитательницу, которая дарила заботу, любовь и внимание.