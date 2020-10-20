Как избавиться от ненужных волос: способы депиляции и эпиляции, плюсы и минусы

Многие девушки в погоне за красотой мечтают об идеально гладкой коже без лишних волосков. К счастью, на этот случай существует множество методов, но какой из них выбрать – вопрос серьезный.

Депиляция

Есть несколько методов депиляции, при которых волос не исчезает навсегда. При депиляции срезается только верхняя часть, корень волоса остается в коже.

Биоэпиляция подразумевает удаление волос при помощи натуральных продуктов, которые не наносят вреда здоровью. Могут использоваться мед, воск, фрукты и орехи. Благодаря составу из натуральных компонентов, который нанесен на аппликационные полоски, кожа становится гладкой. Весь процесс заключается в резком снятии полоски, к которому нужно привыкнуть. Шугаринг подразумевает использование водорастворимой пасты, которая наносится на участок кожи и затем срывается против роста волос. Это безопасный метод, который основывается на применении натуральных компонентов. Но сам процесс не из приятных, плюс к этому нужно заранее немного отращивать волоски на теле. Воск используется в качестве главного компонента на восковых полосках. Метод довольно эффективный, но очень болезненный. Предварительно также требуется подготовка, консультация со специалистом для исключения появления ожогов и аллергии. Удаление волос посредством бритвы является одним из традиционных и безболезненных способов. Это легко можно проделать дома, но стоит учитывать возможность появления порезов и высыпаний, поэтому нужно приобрести заранее успокаивающие лосьоны и кремы. Удаление волос посредством выдергивания пинцетом подходит только для самых терпеливых дам. Можно на долгое время избавиться от волосков, но далеко не каждая решится на этот болезненный процесс, который еще к тому же ломает волос и не удаляет корни.

Эпиляция

Если хочется навсегда избавиться от волос и получить гладкую кожу, то можно использовать методы эпиляции, которые заключаются в полном разрушении и удалении волосяного фолликула. После применения данных способов волосы перестают расти.

Лазерная эпиляция является одним из популярных методов эпиляции, которая отличается высокой эффективностью и низкой болезненностью. Но все операции по удалению волос могут занять несколько месяцев, также эпиляция проводится только в специализированных салонах и клиниках. Принцип действия заключается в применении лазера относительно волосяного корня, который под действием луча начинает разрушаться. Перед походом на лазерную эпиляцию стоит взвесить все «за» и «против», поскольку это затратный метод удаления волос, также он не подходит светловолосым девушкам. Дополнительно есть множество противопоказаний. Гелевая эпиляция является новым методом удаления волос, который заключается в разрыве связи между волосом и фолликулом, в результате чего волос удаляется навсегда. Чтобы добиться такого эффекта, нужно на разогретую кожу нанести специальный лосьон, который тщательно втирается в кожу. Затем спустя некоторое время мастер убирает массу с помощью полосок. Этот безболезненный метод может занять около месяца, плюс подходит не для всех участков тела. Фотоэпиляция основывается на применении световых лучей, которые нагревают волосяной стержень. В результате этого фолликул гибнет, а кожа становится гладкой без болей и высыпаний. Но стоит учитывать, что фотоэпиляция не подходит для светлых волосков, также есть некоторые противопоказания.

Народные способы удаления волос

Кроме салонных методов избавления от нежелательных волос есть еще и народные проверенные средства. Есть некоторые растворы и смеси, которые также помогут добиться совершенной кожи:

Раствор из соды. 1% раствор риванола. Каша из грецкого ореха. Муравьиное масло. Кофейная гуща.

При применении данного метода стоит учитывать риск аллергических реакций и других неприятных последствий.

Выбор способов удаления нежелательных волос довольно широк и включает в себя самые разные методы в зависимости от заложенного принципа и затрат. Перед выбором важно узнать обо всех нюансах применения, проконсультироваться со специалистом, выяснить о возможных последствиях и стоимости.