Как обновить гардероб при минимальном бюджете

Иногда обновление гардероба становится необходимостью. В особенности на территории России, где сезоны меняются резко. Несмотря на бережный уход, теплая одежда быстро изнашивается. Кроме того, нет ничего плохого в покупке новой вещи. Данный вопрос станет проблемой, если нет средств на обновление гардероба.

Если обратить внимание на новую осеннюю коллекцию, появляется желание обновить гардероб. При нехватке средств современным девушкам приходится искать другие способы.

Как обновить гардероб?

При минимальных средствах невозможно купить дорогие и брендовые вещи. Для начала нужно сходить в магазины, где проводят распродажи. Также нужно составить список необходимых вещей. Для начала стоит купить вещи по списку. А дополнительные понравившиеся можно приобрести, если останутся деньги.

Создание капсульного гардероба

Для создания капсульного гардероба нужно разобрать все вещи. При ревизии необходимо оставить определенное количество вещей, которые сочетаются между собой. Капсульный гардероб нравится не всем. Но, не все девушки хотят с утра подбирать одежду. Главное преимущество такого гардероба заключается в том, что из любой одежды можно создавать разнообразные стили. Составление гардероба может потребовать достаточно много времени. Поскольку придется полностью разобрать полки в шкафах.

Перед выбросом вещей рекомендуется позвать на помощь маму или подругу. Также нужно все перемерить. Можно экспериментировать с одеждой и аксессуарами. Полный разбор гардероба поможет создать массу новых образов. В капсульный гардероб входит до 30 вещей.

Секонд-хенд

В отличие от американцев, россияне считают поход в такой магазин недостойным и грязным. Причиной такого отношения стала тотальная бедность в начале 90-х годов. Для обновления гардероба необязательно посещать секонд-хэнды. Сейчас в ВКонтакте и инстаграм есть страница небольших проектов, таких как «Mix & Match Vintage» или «Строго Винтаж». В них можно найти вещи дешевле, чем в простых магазинах. Основатели проектов привозят эксклюзивные вещи из зарубежных стран. Для полной экономии можно посещать форумы единомышленников. В крупных городах работают специальные ангары. Если хорошенько присмотреться, в таких магазинах можно найти модные вещи. В бутиках секонд-хэнда можно найти трендовые свитшоты, кожаный тренч и даже классические брюки хорошего качества.

Покупка через телефон

Сейчас вещи также можно купить в интернет-магазинах. У них есть мобильные приложения для удобного заказа. Иногда интернет-магазины проводят аукционы, розыгрыши и распродажи.