Как определить альфонса

По природе мужчины являются добытчиками и защитниками, а женщины хранят семейный очаг. Отношения перетерпели много изменений. Теперь мужчинам не стыдно использовать женщину ради личной выгоды. Таких мужчин называют альфонсами.

Кого называют альфонсами?

Альфонс – это мужчина, не желающий зарабатывать самостоятельно, и живущий за счет женщины. Жертвами альфонсов становятся одинокие и состоятельные женщины. Впервые понятие «альфонс» появилось в романе Дюма «Мосье Альфонс». Главный герой романа был прохвостом и проживал беззаботную жизнь за счет молоденьких девушек. С тех пор понятие приобрело большую популярность. Причиной становления и такого поведения является воспитание родителей. Как правило, альфонсы воспитываются в хорошей и состоятельной семье, где он не знал отказа. Мальчик становится инфантильным, безынициативным и ленивым. В итоге, безобидный мальчик превращается в охотника за женским полом. Как правило, альфонсы имеют красивую внешность.

Типы альфонсов

В зависимости от личностных качеств и жизненных целей есть несколько типов мужчин-альфонсов.

Лежебока

Такой неудачник имеет малые запросы. Он много раз искал работу, но не смог найти. Хочется жить красиво, но денег на все удовольствия нет. Они находят одиноких и разведенных женщин, которые готовы их содержать.

Ловелас

Ловеласы ищут ярких и страстных отношений с состоятельными дамами. Альфонсы-ловеласы строят легкие интрижки, и при этом хотят пожить за счет очередной любовницы. Перед тем, как случайно исчезнуть, ловеласы берут крупную сумму в долг у своей пассии. Такие альфонсы строят недолгие отношения и живут за счет очередной дамы.

Альфонсы-профессионалы

Профи-альфонсы достигают состоятельной жизни. У них есть свой бизнес и крупная сумма на счету. Такие мужчины имеют красивую внешность и высшее образование, умеет говорить на иностранном языке. Женщины любят подобных альфонсов и намерены тратить на них деньги.

Виртуальный альфонс

Подобные мужчины находят жертв через интернет. Они знакомятся с женщинами, ведут переписки. Они показывают себя состоятельными людьми и в итоге входят в доверие жертвы. Доверчивые девушки приглашают альфонса в гости. В итоге обнаруживают, что у них исчезли деньги и прочие ценности.

Как выявить альфонса?

Чтобы не быть жертвой или освободиться от мужчины-приживалки, необходимо знать об основных признаках альфонсов:

Элегантность. Альфонсы имеют холеную и красивую внешность. Он всегда пользуется дорогим одеколоном, одевается дорого, имеет подтянутую фигуру. Внешне альфонсы похожи на голливудских звезд. Поведение и этикет. Красавец всегда улыбается, открывает двери и выполняет любые женские капризы. Дружелюбие. Альфонс всегда поддерживает общение и не любит ничего рассказывать. При разговоре мужчина моет рассказать о пережитых отрицательных отношениях. Девушек должны насторожить назойливые расспросы. Умение слушать. Альфонс может долго слушать собеседницу, чтобы выудить важную информацию. Альфонс может уйти со свидания, если узнает о несостоятельности собеседницы. Отсутствие денег. Он приглашает в кафе и рестораны. Во время беседы он заводит тему денег и сообщает, что не может заплатить за ужин.

Также альфонсы очень грамотны, начитаны, умеют давать советы, проявляют настойчивость по отношению к девушке. После начала отношений он начинает просить денег, не показывает документы и не любит фотографироваться.