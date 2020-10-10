Как следует исправить челку, чтобы она выглядела современно

Далеко не все женщины решаются изменить свою прическу, при этом отрезать себе челку. А кто-то однажды сделал себе ровную челку (или на бок) и стригутся так из года в год.

Но часть женщин постоянно ищет какой-то особый стиль для себя любимой, поэтому экспериментируют не только с одеждой, но и с прической.

И когда женщина однажды решилась отрезать челку и с тех пор не меняла прическу, ей нужно задуматься – а может другие типы челок ей подойдут гораздо больше?

Челка рваная с просветами — один из модных трендов

Прямая ровная челка была самым популярным трендом в начале 2000-х годов. Обычно такую челку делали себе те девушки или женщины, у которых длинные волосы, завить которые сложно, а каких-то перемен очень хотелось.

В настоящее время прямую челку оставила себе из известных селебрити лишь Нелли Ермолаева (известная телеведущая, признание к которой пришло после Дома-2) – она не стала смотреть на новые тренды.

А у остальных знаменитостей, которые в свое время «носили» прямые челки, изменили ее. Стилисты рекомендуют прекрасную замену ей – рваную с просветами. Также можно просто попросить парикмахера слегка проредить густую прямую челку.

Челка-шторка взамен густой, которая уложена набок

Многие женщины вместо ровной прямой челки предпочитают укладывать ее на бок, и ходят с такой прической годами, а некоторые – и десятилетиями. Но кто-то просто хочет отрастить заново прямую челку, поэтому некоторое время носит челку набок.

Но гораздо эффектнее разделить такую челку прямым пробором и разделить ее на две части лица как шторки.

Удлиненная челка – не для короткой стрижки

Еще недавно была очень модной стрижка «пикси», при которой короткая стрижка совмещается с длинной челкой. Парикмахеры еще недавно даже называли такой фасон стрижки модельным. Но в последние годы стилисты рекомендуют делать длинную челку только для длинных или средних волос.

А к короткой стрижке подойдет ассиметричная челка до кончика носа.

Какая челка лучше подойдет для стрижки пикси

Ассиметричная челка-бэби является самой стильной и современной для коротких стрижек. Также она прекрасно сочетается с стрижкой «пикси», придавая девушке особую пикантность.

Лучше всего такая стрижка смотрится на темных или светлых волосах с отросшими корнями.