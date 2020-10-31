Какие напитки полезны для женщин за 40

После пересечения «порога» в 40 лет, многие представительницы прекрасного пола могут столкнуться с проблемами, связанными с работой эндокринной системы организма. Гормональный фон может нарушаться, вес стремительно расти, а общее состояние и самочувствие сильно ухудшиться. Лучшим решением этих проблем станет запись к эндокринологу и гинекологу.

Помимо медикаментозной терапии, в процессе лечения можно подключить спорт, создание определенного рациона питания, включающего в себя продукты, содержащие фитоэстрогены. Существует несколько напитков, призванных помочь с проблемой гормонального дисбаланса. Их приготовление не требует покупки дорогих ингредиентов, а вкус этих «коктейлей» довольно приятный. Постоянное употребление таких смесей обеспечит быстрый эффект омоложения и лучшего самочувствия. И самое главное – никакой химии в составе!

Вода с лимоном

Самое простое, что можно приготовить – лимонная вода! Дело в том, что при смешении подогретой воды и сока лимона, можно обеспечить оптимальный уровень выработки гормона, который отвечает за сытость (лептин). Употребление такой смеси рекомендуется в случае, когда у женщины возникает частое беспричинное желание поесть и постоянный голод. Пить такой «коктейль» необходимо ранним утром или в конце дня прямо перед сном. Для приготовления нужно просто смешать сок половинки лимона с водой. Если у человека наблюдается повышение уровня кислотности, лучше уменьшить количество лимона и опустить в кипяток, дав напитку настояться несколько минут.

Чай с малиной

Добавление малиновых листьев в чай – один из основных способов сделать напиток не только вкуснее, но и полезнее. Компоненты листьев помогут укрепить стенки матки, смягчить менструацию и предклимаксное состояние. В день рекомендуется выпивать хотя бы одну чашку такого чая.

В приготовлении напитка нет ничего сложного – нужно лишь заварить малиновые листья в кипятке и оставить их постоять от 15 до 20 минут.

Коктейль из молока и куркумы

Добавление куркумы в молоко поспособствует насыщению и так полезного напитка полезными веществами. Такая смесь поможет в повышении иммунитета, борьбе с простудой, депрессивным и стрессовым состояниями, а также сбалансирует гормональный фон организма. Напиток рекомендуется употреблять в вечернее время суток или в качестве ночного «перекуса».