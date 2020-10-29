Какие слова не нужно говорить любимому мужчине

О том, что слово – это страшное оружие, людям было известно с древности. Словом можно и убить. В частности, следить за своей речью необходимо мужчине и женщине в паре. Бывает, что какое-нибудь неосторожное слово может привести к разрыву отношений.

Чтобы безошибочно определить «запретные» слова и темы, необходимо получше изучить своего партнёра. К примеру, если мужчина предпочитает казаться сильным, любит доминировать, то женщине не следует отказываться, если он предлагает, к примеру, помочь по хозяйству. Когда она говорит, что может справиться и сама, то этим подаёт знак партнёру, сообщающий, что он ей, собственно, не нужен. Ведь семья – это прежде всего «совместное ведение хозяйства», как определяют её словари и всякие нормативные документы.

Если ваш партнёр – творческий человек, то не следует жёстко критиковать его произведения. Продукт творческой деятельности должен быть привлекательным, и самой близкой публикой для автора обычно выступает его вторая половинка. Если девушка или жена не одобряют его музыкальную композицию, картину или роман, то у него пропадает уверенность в себе, опускаются руки. Либо он перестаёт доверять. А ведь самое главное в отношениях – это не интим и даже не домашнее хозяйство, а общность вкусов, интересов и предпочтений.

Многие психологи советуют не сравнивать партнёра со своими бывшими мужчинами, а также с его родственниками – например, говорить, что брат лучше, чем он. Иные девушки считают, что этим они подталкивают совершенствоваться, однако на деле происходит по-другому: мужчина перестаёт доверять своей партнёрше.

Да и вообще – следует избавиться от привычки сравнивать окружающее, в том числе, своего избранника с каким-то «идеалом». Какие-либо идеалы – это всего лишь мозговые галлюцинации; это картинки, которые строит наш мозг и которые очень слабо связаны с реальной действительностью. И когда девушка сравнивает своего мужчину с неким «идеальным образом», возникшим в её сознании, у мужчины это вызывает раздражение. Это и понятно: она на самом деле любит не его – человека из реального мира, с присущими ему достоинствами и недостатками, а какую-то вымышленную картинку. Мужчин, однако, всё сказанное тоже касается, ведь многие из них также склонны к пустой мечтательности и романтизму.

Нельзя также говорить своему избраннику, что у него «ничего не получится». Это, наверное, самая обидная фраза, которая заставляет человека утратить веру в свои силы, внушает ему мысль о собственной беспомощности. «Ничего не получится» — это позиция слабого, трусливого и забитого существа; и если девушка настойчиво повторяет эти слова своему мужчине, то у него возникает стойкое ощущение того, что она тянет его на дно: ей очень хочется, чтобы у него ничего не получилось.