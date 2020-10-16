Какие существуют суеверия в разных странах в отношении зачатия ребенка

Каждая женщина стремится создать своё семейное гнёздышко и родить детишек. Зачатие малыша считается священным деянием. С особой серьёзностью относятся к данному процессу те дамы, которые готовы стать матерью не впервые. Каждая культура чтит свои традиции и имеет свои таинства, которые касаются всех сфер деятельности человека, в том числе и зачатия малыша.

Одна из самых развитых стран — это Китай. Жители убеждены, что пол ребенка зависит напрямую от того, что употребляет женщина в пищу. Считается, что если девушка будет кушать грибы, морковь, тофу, то на свет появится мальчик. Если молодая особа будет есть много мяса, рыбы и солений, то родит очаровательную дочь. Девушка должна с трёх месяцев, после зачатия малыша развивать свою любовь, заботу и внимание к будущему чаду. Девушкам необходимо употреблять вкусную пищу, слушать великолепные музыкальные композиции и окружать себя прекрасными вещами. То есть девушка всецело должна погрузиться в мир гармонии и наслаждения.

Следующая страна — Филиппины. В этой стране, чтобы девушка забеременела, дарят жемчужные украшения. Такая традиция продолжается ещё с древних времён. Жемчуг — это символ деторождения. В царской России ранее девушкам тоже преподносили в дар жемчуг, чтобы она поскорее забеременела. Драгоценность обязательно должна быть подаренной.

В Великобритании, девушки, которые хотят забеременеть, должны посетить Стоунхендж. Это место где содержится сильная энергетика. На территории комплекса установлены большие глыбы из камня. Эти памятники архитектуры относятся к периоду неолита и бронзового века в Англии. Считается, что если накануне девушка посетит это место, то точно забеременеет.

Одна из самых необычных традиций происходит из Венгрии. Девушка, которая хочет забеременеть на праздник Пасхи, обливается водой с ног до головы.

В течение всего празднества девушка должна была ходить вся мокрая. Согласно поверьям, после этого ритуала она сможет с лёгкостью забеременеть и родить здорового малыша.

Во времена Древней Руси определяли точную дату зачатия. Использовали для этих целей лунный календарь. Необходимо было следить за движением небесных тел. Лучшим временем для зачатия считалось ранее утро или ночное время. В период новолуния не рекомендовали заниматься любовью. Самыми лучшими днями для зачатия считался период с начала августа. Если девушка забеременеет в это время, то родится крепкий и здоровый ребенок, который проживет долгую и счастливую жизнь.

В период Древней Руси к молодым беременным девушкам часто приходили в гости с подарками. Считалось, что беременная девушка обладает особой аурой и способна передать энергетически свое состояние окружающим.

В каждой культуре и в каждую эпоху существовали свои традиции и поверья. И пусть некоторые были очень странными, но человеческая вера делала их эффективными. И то, что казалось неосуществимым, стало действенным.