Какие вещи помогали советским женщинам привлекать мужчин

У западных соседей благодаря одной-единственной фразе, сложилось впечатление, что в Советском Союзе не было секса. Конечно, отношения между мужчиной и женщиной присутствовали, но называлось это любовью. И, безусловно, были вещи, благодаря которым представительницы прекрасного пола старались обольстить партнёра, хотя сейчас это может показаться слишком целомудренным и наивным.

Закрытые купальники

Чем больше женщина оголяет собственное тело, тем меньше она оставляет шансов мужчине для фантазии. Возможность рассмотреть женские фигурки появлялась на пляже. Но купальники были закрытого типа, поскольку советские женщины должны были соблюдать нормы морали. Но именно благодаря этому представительницы прекрасного пола будоражили фантазию мужчин и были ещё более женственными и желанными. В купальных костюмах появлялись и актрисы на телеэкранах, например, в кинолентах «Операция «Ы» и приключения Шурика» и в «Три плюс два». Стоит обратить внимание, что сами женщины хотели всё-таки получить больше свободы, поэтому купальник с шортиками раздельного типа был в дефиците и пользовался большим спросом.

Униформа – фетиш для мужчин

Принято считать, что форма красит мужчин, но женщин она делает просто неотразимыми. Строгий костюм, под которым скрывается неприступная, самоотверженная, но одновременно ранимая и очаровательная советская женщина.

Ярким примером того, как нужно носить униформу является Александра Яковлева в фильме «Экипаж». Завоевать сердце такой красотки — разве это не верх сексуальности.

Домашний халатик

Каждый советский гражданин знает наизусть фразу из фильма «Бриллиантовая рука» о халатике с перламутровыми пуговицами.

Такого типа халатики имелись у каждой красотки, только выполнены они были из ситца или байки. Конечно, это не совсем то, что нужно для соблазнения, но советским женщинам и в таком виде удавалось покорять сердца мужчин.

Можно было достать и импортный, но при наличии желания и определённой суммы денег.

С косметикой, духами и чулочками приходилось в то время тяжело. Пахнуть единственным и неповторимым ароматом и вовсе невозможно, поскольку «Красной Москвой» пользовалась не только вся Москва, но и весь Советский Союз.

Но зато советские женщины вели здоровый образ жизни, были уверены в завтрашнем дне и в собственных силах, а потому счастливы. А ведь улыбка и блеск в глазах привлекает больше, чем любые, даже самые сексуальные, атрибуты. Вы с этим согласны?