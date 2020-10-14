Каких женщин выбирают мужчины для создания семьи

Человек представляет собой отдельную личность с индивидуальным характером, закономерностями и жизненными принципами. Большинство мужчин придерживается особенных правил, при поиске невесты. Как правило, мужчины встречаются с одними, но женятся на других. Будучи молодыми, мужчины, обращают внимание на привлекательных и распущенных девушек, а для женитьбы выбирают простых скромняшек.

Почему так происходит?

Внешняя привлекательность приводит к образованию химической реакции в мозге. В итоге в мужском организме образуется целый букет гормонов и сексуальное влечение. Кроме встреч, парни хвастаются новой девушкой перед друзьями. С такими девушками мужчины проводят время и просто развлекаются.

При достижении возраста для создания семьи парни знакомятся с простыми домашними девушками. В таких особах мужчины видят заботливую жену и хорошую мать. По словам старшего поколения, при выборе будущей жены любовь отходит на «второй план». Каждая девушка имеет разные характерные качества. Девушка, которая станет хорошей женой, должна быть умной, красивой, хозяйственной и привлекательной.

После мужчины проводят тщательный анализ:

Если в претендентке есть хотя бы одно качество, то можно рассматривать ее в качестве жены. Если в ней есть 2 качества, то она почти не имеет конкуренток. Если у девушки есть все качества, то пора идти в ЗАГС, а то она может найти другого.

По мнению Зигмунда Фрейда, мужчины оценивают и сравнивают невесту со своей матерью. Из-за любви к матери мужчина будет искать невесту под стать той, которая воспитала. Кроме того, по мнению мужчин, идеальная женщина должна быть хорошей хозяйкой, лучшей в постели и выглядеть как королева. Это совершенно логично. По словам мужчин, жена должна стать другом, интересным собеседником, быть раскрепощенной и при этой скромной. Также жена должна уметь вкусно готовить.

От каких женщин мужчины отказываются?

На основе вышеперечисленных параметров, есть несколько типов женщин, которые не особо нравятся противоположному полу:

Карьеристки отличаются властным и сильным характером. Мужчины не выбирают властных женщин, которые будут сильнее их. Ревнивицы постоянно ревнуют, что раздражает мужчин. Мамина дочка, как правило, все рассказывает своей матери. Такое поведение не нравится сильному полу. Психологи считают, что в отношения пары никто не должен вмешиваться, в особенности теща. Сплетница постоянно интересуется жизнью всех окружающих людей и как бы «перемывает косточки».

Чтобы найти свою пару и выйти замуж, женщинам надо пересмотреть свой характер и возможно прочитать полезную литературу. Также важно не зацикливаться и не надевать «маску» идеальной.