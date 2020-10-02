Не нравится избранница сына-подростка: что делать — рекомендации психологов

На тему знакомства родителей с избранницами сыновей и женихами дочерей создано немало анекдотов и снята куча кинолент. Однако в реальности ситуация совсем невеселая. Не все мамы и папы приходят в восторг от выбора своего чада. Как же быть родителям, чтобы никого не обидеть? Стоит прислушаться к рекомендациям психологов.

Как правильно относиться к такой ситуации

Стоит представить такую ситуацию. Сын привел домой избранницу, чтобы познакомить ее со своими родителями. Девушка вся в татуировках и с пирсингом. Отцу с матерью она не понравилась не только внешне. Во время разговора за столом барышня заявила, что не собирается поступать в вуз, а будет зарабатывать в интернете. Понятно, что не такую вторую половинку родители хотели видеть рядом со своим сыном – начитанным, спортивным и интеллектуально развитым парнишкой. Им кажется, что такая невеста будет плохо на него влиять. Что же делать матери и отцу? Психологи подробно разобрали ситуацию. И вот, как они ее обрисовывают.

Чувства родителей вполне понятны. Они переживают за сына, испытывают недоумение и, возможно, досаду. Ведь им хотелось, чтобы их наследник привел совсем другую девушку. Если речь идет о поступлении в вуз, но, скорее всего, парню всего 18 лет. И это означает, что:

он должен самостоятельно принимать решения, пусть и не совсем верные;

матери нужно перестать думать о том, правильно ли поступает ее сын, или заставлять его делать так, как ей нужно. У нее в приоритете должно быть желание сохранить контакт и добрые отношения с кровинушкой. Ведь только при наличии обоюдного уважения и доверия стороны могут услышать друг друга и понять.

В отношениях родителей и их взрослеющего сына наступает важный этап. Это отделение или сепарация. Папе с мамой сложно дается переход от модели «мы отвечаем за тебя» к модели «живи как можешь, а мы всегда будет рядом».

И парню тоже сложно. Но ему необходимо сделать это. Кто-то отправляется учиться в другой город. А кто-то представляет родителям девушку, внешность, поведение и жизненные ценности которой не соответствуют их ожиданиям.

Не исключено, что выбор такой подружки является одним из способов сына помочь себе в прохождении этапа сепарации. Если мать будет убеждать его, что девушка ему не пара, и с ней он изменится в худшую сторону, то это лишь усилит сопротивление. Если уж парень решил представить избранницу родителям, то для него она многое значит.