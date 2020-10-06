Нужна ли женственность в современном мире

Женская красота – это понятие довольно абстрактное, и не всегда она зависит от внешних особенностей в конкретный отрезок времени.

С давних времен женщина отвечала за уют и гармонию в доме, дарила свою любовь мужу и близким, вдохновляла свою вторую половинку на свершение подвигов (пусть и не очень значительных), заботилась о своей семье, детях, близких людях.

Именно такую представительницу женского пола можно смело назвать женственной, пусть она надевает шорты или короткую юбку и стрижется «под мальчика».

Основная суть женственности

В последние годы существует множество разнообразных семинаров и тренингов, которые раскрывают понятия женственности немного в другом разрезе, уводя от истинной природы женщины.

Настроение и качества характера человека связаны с Луной, которая способна раскрыть следующие черты женщины:

Самым женским качеством является слабость, которое представительницам прекрасного пола и надо развивать. Но, к сожалению, во многих семьях девочек воспитывали как мальчиков, нацеливая на конкретные результаты, например, чтобы так заслужить любовь и признание. Однако подобные установки совершенно не подходят девочкам, им нужно оставаться слабыми и беззащитными. И в этом случае мужчины будут стараться беречь и оберегать таких спутниц своей жизни, и при этом сильный пол будет всегда готов помочь и уберечь женщину от трудных дел. Простоту. Умная женщина с прекрасным внешним видом может отпугнуть представителей сильного пола. Мужчинам сложно общаться с такими женщинами, потому что считают, что с такими представительницами слабого пола нужно держать дистанцию. Но простота не включает в себя полную безвкусицу во всем и глупость. Всегда и во всем требуется соблюдать меру. Умиротворенность – тоже один из элементов женственности. Женственные дамы не спешат и никуда не торопятся, они умеют ценить любое мгновение своей жизни. Поэтому такая дама всегда знает, как себя вести и о чем думать, чтобы сохранять гармонию внутреннего мира. Нужно уметь любить, чтобы дарить ее своим родным, мужу и друзьям. Женственная дама может своей любовью согреть всех окружающих. Верность – еще одно качество, присущее женственным дамам. Именно его в своих женах ценят те мужчины, которым по долгу службы или работы приходится много времени проводить вне дома.