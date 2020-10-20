Нужно ли заставлять мужчину ревновать

Многие женщины считают, что просто необходимо заставлять парня ревновать, ведь иначе никакой страсти и любви к партнерше он не почувствует. Однако, при этом стоит помнить, что ревность – это далеко не самое приятное чувство. Зачастую, оно не вызывает страсти, только ощущение боли и тяжелой горечи внутри. Стоит ли этим заниматься и есть ли смысл вызывать ревность у партнера?

Нужно ли заставлять партнера ревновать

Для начала следует сказать, что ревность на самом деле может принести какую-то новизну в отношениях двух людей, но следует помнить, что зачастую последствия нельзя предсказать, они могут быть, как и хорошими, так и плохими.

Обычно, девушку охватывает желание вызвать ревность у своего молодого человека в тех случаях, когда ей кажется, что ее недостаточно ценят или любят. Следовательно, девушка желает вызвать ревность у парня с целью показать ему свою ценность и значимость. Она полагает, что кипящая ревность в парне поможет улучшить отношения, но на деле все совсем не так. После такой сцены, могут появиться различные недомолвки, которые потом превратятся в обиды, а они следом, перейдут в громкие скандалы и длительные выяснения отношений. Отношения могут разрушаться очень длительное время, ведь у мужчины будет развиваться чувство параноидальной ревности, которая заканчивается плачевно для обоих партнеров.

Если у девушки имеются серьезные планы на отношения с мужчиной, то это действие и вовсе может разрушить все ее надежды и мечты. Ведь в таком случае, мужчина решит, что его партнерша не совсем надежный человек и положиться на нее нельзя, а, следовательно, жениться тоже.

Мужчины отличаются ловкой проницательностью, они быстро понимают, что вызванная ревность была просто хитрой манипуляцией партнерши. После такого фокуса, доверие в отношениях может быть исчерпано. Все потому, что никто не хочет быть жертвами манипуляций, и мужчины в этом числе.

Ревность на расстоянии также является плохим вариантом, ведь здесь также, как и в предыдущих случаях, доверие партнера к партнерше может быть утрачено навсегда.

Единственный момент, когда ревность у мужчины является нормальным явлением, это, когда возлюбленные еще не женаты, и девушка не пыталась никоим образом вызвать и спровоцировать это горькое чувство у партнера. Обычно такое происходит на начальных этапах развития отношений, то есть на этапе ухаживаний за друг другом.

Следует сказать, что провоцировать партнера на появление в нем чувства ревности – это всегда плохая идея. Партнерша навсегда может потерять хорошее отношение и теплое доверие партнера к себе.