Платья, сделанные из подручных материалов: особые черты и модные тенденции

Мода меняется постоянно, с молниеносной скоростью. А следовать новомодным тенденциям становится всё проще, поскольку на подиумах чаще появляются наряды, сделанные из подручных материалов.

Платья, сделанные вручную, не только продемонстрируют мастерство и креативность их носительниц, а также послужат отличным обновлением гардероба новыми, уникальными нарядами.

Зачем делать платье из подручных средств

Такое платье, сделанное вручную, позволит показать свою креативность, поучаствовать в определённых конкурсах, выделиться на праздниках и просто заменить уже поднадоевшие старые наряды. К тому же этот способ позволит заиметь парочку оригинальных платьев без каких-то особых затрат.

Из мужской рубашки

Платья из мужской рубашки сейчас популярны как никогда раньше. Есть много способов изготовления платья из нее, но самый простой это платье из мужской рубашки без использования шитья. Процесс его создания невероятно прост.

Для начала рубашку застёгивают на теле таким образом, чтобы горловина находилась выше уровня груди, а воротник стал как кайма. Рукава обматывают вокруг талии, после чего завязывают в бант. Всё! Новое стильное платье готово.

Из платков

Большой платок также можно использовать для изготовления платья. Для этого нужно взять два одинаковых платка и связать их за один угол. К примеру, это может быть левое плечо. Далее один платок перекидывают вперёд, а другой соответственно назад. После чего задний платок нужно взять за боковые углы и связать на правом боку, а углы переднего платка – поверх и на левом боку. Завершается это дело добавлением к платью тонкого ремешка на пояс.

Из галстуков

Даже из них можно сделать хорошее платье. изящно подобранные и аккуратно сшитые между собой галстуки становятся великолепным и оригинальным платьем.

Из бумаги

Если у кого-то вдруг остались после, например, ремонта рулоны бумаги или обоев, и долгое время им не находилось применения, то теперь настало время их использовать для изготовления платья из бумаги

Прилегающий к талии верх делается из парочки мотков бумаги вокруг торса. После сбоку или же сзади приклеивают бумагу с помощью скотча. Для создания бумажного платья можно использовать такие материалы, как обои, журналы, газеты, салфетки и пр.