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Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях

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Очень часто даже после недолгой носки, на одежде могут появиться небольшие катышки. Изделие теряет прежний привлекательный вид. Каждый человек сразу же стремится избавиться от них. Существует множество способов, которые помогут устранить такие дефекты на одежде.

Из-за чего образуются катышки на одежде?

Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях

  • изделия регулярно соприкасается с другими предметами;
  • неправильный уход за предметом гардероба, в том числе режим стирки;
  • процесс трения о саму ткань;
  • неправильное средство для чистки одежды;
  • в составе изделия кроме натуральных компонентов есть синтетические волокна;
  • ткань рыхлого формата.

Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях

Как в домашних условиях избавиться от катышков?

  1. При помощи специального устройства. Это самый эффективный вариант. Подходит для любого вида ткани и не нужно прилагать большие усилия. Времени понадобится немного.Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях
  2. Острые ножницы помогут спасти ситуацию. Этот вариант достаточно долгий и утомительный. Человек должен быть терпеливым и усидчивым за этим занятием.Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях
  3. Щетку для чистки зубов применяют для избавления от катышков на кашемировом изделии.
  4. Небольшая расческа. При помощи расчески можно с легкостью избавиться от катышков крупного размера.
  5. Скотч или ролик для чистки одежды помогают устранить катышки. Любая клеящаяся основа легко вернет вещам привлекательный вид, но, важно, чтобы не испортилась сама ткань изделия.Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях
  6. Бумага наждачная устраняет катышки, но при условии, что будет использоваться только мелкозернистый лист, чтобы не нанести вред ткани.
  7. Бритва. Этот вариант распространенный. Эффективно убирает катышки с одежды.Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях

Есть и другие способы избавления от катышков. Варианты не сильно эффективные, но имеют право на жизнь.

Например:

  • при помощи засушенного хлеба;
  • при помощи пемзы;
  • при помощи восковых полос для депиляции.

Как убрать катышки с одежды при помощи специальной машинки?

Почему появляются катышки на одежде: как избавиться от них в домашних условиях

Алгоритм действий очень простой и заключается в следующем:

  1. Необходимо включить устройство;
  2. Настроить высоту срезания;
  3. Далее аккуратно медленными движениями обрабатывать места, где есть катышки;
  4. Специальные машинки помогают вернуть привлекательный вид одежде, не портят изделия, а пользоваться таким устройством одно удовольствие.

Чего нужно придерживаться, чтобы на одежде не появлялись катышки?

  • хранить вещи нужно в вывернутом виде, то есть наизнанку;
  • стирать без отжима;
  • ручная стирка предотвращает образование катышков;
  • использовать мягкие жидкие средства для стирки одежды.

А на вашей одежде часто появляются катышки?

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