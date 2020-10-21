Предмет одежды, из-за которого в СССР не было интима

Люди, жившие во времена Советского Союза, утверждают, что разврата и соблазна там не было. Кроме того, многие мужчины не хотели заниматься сексом из-за женщин, носивших «неправильную» одежду.

Нижнее белье гасило пламя страсти

Сейчас комплект красивого белья на женщине способен свести с ума любого мужчину. А вот в советское время все было наоборот. Из-за одной вещицы в комоде или шкафу барышни ее партнер мог легко отказаться от интимной близости. Речь идет о панталонах, которые шились дизайнерами в одном размере – универсальном. Более разнообразным был модельный ряд – 4 вида, представленные в белом и черном цвете. Модель лифчика шилась одна, и она тоже была создана для всех типов женской груди.

Но даже не это останавливало мужчин от желания соблазнять женщину после раздевания. В зимний период дамы носили эксклюзивную модель панталонов, которые выпускались с начесом. Такая забота советских модельеров поражает! С другой стороны, подобные изделия очень неестественно смотрелись на женских фигурах. Представителям сильной половины человечества панталоны казались ужасно непривлекательным, поэтому на зимний период они предпочитали от интимной близости отказаться.

Причины универсальности в одежде

С приходом большевиков к власти во всех республиках СССР был провозглашен курс на равноправие и гендерное равенство. Женщин стали воспринимать не как противоположный пол, а как товарища. Из-за этого дамы надолго забыли о дорогих тканях, привлекательных комплектах нижнего белья.

Все это у них было, пока правил дом Романовых, ведь там моду ценили и знали толк в шелковом белье и других предметах гардероба.

Крах модной индустрии случился в 1930-е годы, что отрицательно отразилось на производстве нижнего белья, платьев, юбок. Руководство Советского Союза считало, что секс мешал мужчинам и женщинам концентрироваться на работе. Это было прямой угрозой для благополучия страны, о котором должен был думать каждый гражданин СССР.

Избавить от неправильных мыслей об интиме и близости помогла именно мода, особенно нижнее белье. Расчет оказался верным, ведь мужчины не думали о том, как выглядит красиво их избранницы в кружевном белье.

Попытки хитрить

Женщины — существа смекалистые и достаточно хитрые, что позволяло им в столь сложных условиях повседневной жизни налаживать собственную жизнь. В дальних уголках шкафов они прятали комплекты красивого белья, которые были куплены задолго до прихода большевиков к власти. Надевать их могли только в особых случаях.