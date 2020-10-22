Причины, по которым стоит выйти замуж по расчету

Выйти замуж по любви и прожить долгую и счастливую жизнь вместе со своим возлюбленным – мечта многих девушек на Земле. У брака по любви масса преимуществ – супруги являются давними друзьями, они прошли через многочисленные горестные и радостные моменты, поэтому в таком браке зачастую царит постоянная поддержка и гармония. Однако, при всем при этом, многие психологи считают, что у брака по расчету намного больше плюсов, и, к тому же, они реже распадаются. Какие же причины выделяют брак по расчету?

Постоянная финансовая поддержка

Чаще всего, девушки выходят замуж по расчету из-за финансовой стороны. Все потому, что в таком браке муж, зачастую, полностью обеспечивает свою жену, он обязуется предоставить ей стабильное материальное положение. Для женщины эта часть также имеет множество плюсов – она получает возможность постоянно красиво одеваться, часто путешествовать, развивать себя, а также выплачивать долги не в ущерб себе. Однако, стоит помнить о том, что браки по расчету — это, своего рода, договоренность, следовательно, жена в тоже обязуется выполнять свою часть уговора.

Поддержка во время беременности

Ни для кого не секрет, что детям лучше воспитываться в полной семье, чтобы они чувствовали постоянный комфорт и заботу. Поэтому, если девушка внезапно забеременела от партнера, ей стоит поторопиться с узакониванием своих отношений с ним. К тому же, замужней беременной женщине не стоит ни о чем беспокоиться – она в постоянной безопасности, ведь муж оказывает ей психологическую и материальную поддержку. В таком случае, женщина просто должна сосредоточиться на вынашивании и рождении ребенка.

Отец для ребенка

Ребенок от предыдущих отношений может заставить женщину задуматься о том, чтобы выйти замуж по расчету, ведь в таком случае семья не будет знать никаких финансовых трудностей, а жизнь ребенка улучшится в несколько раз. Финансово обеспеченный мужчина сможет дать ребенку все – от правильного питания и детской одежды, до различных обучающих курсов и оплаты обучения в университете.

Боязнь одиночества

Многих девушек часто преследует страх остаться на всю жизнь одной. В таком случае, стоит найти человека, который уже долгое время является близким другом для женщины. Такой человек сможет обеспечить спокойствие и комфорт девушке, а также сможет финансово обеспечить ее.

Браки по расчету – это не всегда плохая затея, все чаще и чаще молодые девушки поступают таким образом, стремясь обеспечить себе нормальное существование.