Стоит ли праздновать пышную свадьбу

Свадебные церемонии, на которых присутствует сто и больше человек, называют пышными и грандиозными. Зачем будущие супруги их устраивают? Кто-то просто мечтает о таком празднестве с детства, кому-то позволяет бюджет, кто-то решил собрать вместе всех родственников на свадьбе, чтобы хорошо повеселиться.

Важные нюансы

Подобная церемония предусматривает проведение масштабного мероприятия, организацию свадебного кортежа, аренду огромного зала или холла, подачу торта в несколько этажей. Если деньги на такую свадьбу есть, то сложностей не возникнет. Но даже при этом финансы необходимо тратить на конкретные вещи, а не просто так переплачивать за услуги.

Стоит сразу продумать видеосъемку, подарки, которые будут дарить гости, нужно ли нанимать модного фотографа и дизайнера для празднества. Каждую деталь необходимо расписать, чтобы пышная свадьба стала не только затратным, но и прибыльным событием.

Фотографирование

Профессиональный оператор и фотограф обойдутся очень дорого. Поэтому многие молодожены нанимают начинающих специалистов, которые имеют профессиональное портфолио. Их услуги обходятся намного дешевле, а качество работы часто и выше, чем у профессионалов. Если случится развод, то будет не так обидно, что многочасовое видео свадьбы снимал не дорогущий оператор. Можно обойтись и любительской фотосъемкой, сделанной друзьями.

Гости и подарки

Часто будущие муж и жена планируют не только пышную свадьбу, но и тщательно составляют список приглашенных лиц на церемонию и застолье. Все из-за того, чтобы не видеть тех, кого не хочется, а также для того, чтобы получить определенную выгоду от свадьбы. Приглашать на мероприятие надо лучших друзей и близких, а не дальних родственников, малознакомых коллег по работе, знакомых из бара или спортзала.

Рекомендуется заблаговременно оговаривать с друзьями и родственниками подарки. Если нужны деньги, то стоит прямо написать или сказать о том, что принимаются только деньги. Это поможет избежать сложностей с ненужными презентами, ведь владельцу каждого из них надо ответить и поблагодарить.

Если заблаговременно не предупредить гостей, а последние не додумываются спросить, то молодожены могут стать владельцами нескольких видов бытовой техники. Например, приглашенные лица могут надарить несколько мультиварок, микроволновок, рисоварок, сервизов, пылесосов, телевизоров. Такие вещи некуда и ставить, и не выйдет пользоваться ими постоянно.

Наряды

Свадьба – это радостное событие для невесты и жениха, поэтому они должны выглядеть красиво и нарядно для себя, а не для окружающих. Об этом важно вспомнить, выбирая платье и костюм. Они не должны делать из новобрачных манекенов в подарочной упаковке.

Особое внимание необходимо уделить обуви, особенно это касается женских туфель. Выстоять 12-14 часов на высоких каблуках невозможно, у невесты ноги начнут подкашиваться через несколько часов.

Таким образом, пышная свадьба должна быть желанным событием и хорошо продуманной до всех деталей. Если же денег недостаточно, то нет необходимости идти на поводу у предрассудков. Достаточно сыграть свадьбу, о которой будут только теплые и приятные воспоминания.