Техника тантрического массажа для мужчин и женщин

Тантрический массаж – одна из немногих разновидностей телесной практики, которую едва ли можно оплатить в качестве услуги в салоне, ведь ключевую роль в нём играет отношение между двумя людьми. Можно сказать, что такой массаж является одним из проявлений любви. Он будет невозможен без должного доверия, уважения друг к другу и желания улучшить самочувствие человека и доставить ему удовольствие.

Тантрический массаж помогает улучшить кровообращение, расслабиться после трудного дня и при регулярной практике омолаживает организм. Человек должен лечь на живот так, чтобы ничто не причинял ему дискомфорта. Массаж начинают с поглаживающих движений в районе спины и трапеции, затем уделяют внимание кистям и рукам. После акцентируют внимание на пояснице и крестце, так как именно там сосредоточена сексуальная энергетика, а при сидячей работе у большинства людей там формируется лишнее напряжение и застой. Обязательно нужно массировать ягодицы, ноги до кончиков пальцев. Когда человек переворачивается, массажист может продолжить поглаживающие движения в области груди, живота и половых органов.

В зависимости от личных предпочтений движения могут быть не только поглаживающими, но и с использованием шлепков, пощипываний, разминаний. Часто к такому массажу добавляются поцелуи и прикосновения разными частями тела.

Физиологи уверены, что во время тантрического массажа очень важно воздействовать на эрогенные точки на теле человека. Они обычно расположены симметрично. Первые можно обнаружить, если обхватить правой ладонью левую ладонь человека и сдвинуть пальцы чуть ближе к локтю на пару сантиметров. Примерно на этом уровне можно начинать воздействие. Вторая пара точек находится около хребта немного выше копчика. Также есть пара точек в районе ступней: первая в центре пятки, а ещё одна с внутренней ее стороны.

Эротический массаж лингама направлен на воздействие на эрогенные точки на половом члене мужчины. Перед процессом нужно как следует смазать руки и половой орган мужчины массажным маслом. В данном случае трение недопустимо. Начинать следует с груди, живота ног и рук, постепенно смещаясь к центру. Половой орган сначала слегка поглаживают и массируют, не забывая при этом уделить внимание мошонке и головке. Существует масса техник и приемов, которые используют при таком массаже. Новичкам можно ограничиться обычными поглаживаниями и легким сжатием половых органов.

Женский вариант такого массажа йони предполагает преимущество круговых легких движений. Начать также следует с груди и живота, ног и бёдер. После этого можно переходить к интимной зоне, поглаживая сначала верхнюю часть, а затем переместиться в зону промежности. Через несколько минут можно ввести внутрь средний палец, делая легкие массирующие движения. Большой палец при этом воздействует круговыми движениями на наружные половые органы. При правильном исполнении женщина не будет чувствовать дискомфорта или боли.